Presidente Santos confirma renuncia de Juan Camilo Retrepo como jefe negociador con el Eln

–El presidente Juan Manuel Santos confirmó este lunes la renuncia del exministro Juan Camilo Retrepo como jefe del equipo negociador del gobierno en las conversaciones de paz con la guerrilla del Eln. El primer mandatario afirmó que aceptó la dimisión.

El jefe del Estado señaló que Restrepo le había dicho hace ya mucho tiempo que por razones personales y por necesidades de la familia “tenía que retirarse al final de año, al final de este ciclo que terminó el viernes pasado”.

Santos aclaró que ese relevo “no significa que no continúe el proceso” y añadió: “Todo lo contrario vamos a renovar el equipo, a continuar el proceso para ver si podemos reanudar el cese al fuego y continuar con la negociación de la agenda que ya tenemos establecida”.

A su turno Restrepo indicó que renunció por considerar cerrado su ciclo en el proceso y para atender asuntos de carácter personal y profesional.

“Todo esto se lo he comentado al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Con él he venido hablando y le he solicitado por lo tanto que me libere de estas responsabilidades como jefe del equipo negociador”, declaró el exministro en diálogo con los colegas de Caracol radio.

Añadió que la “liberación” se hará efectiva en los primeros días del año entrante “a fin de que precisemos la fecha con el presidente y se dé solución de continuidad”.