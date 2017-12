Senador Benedetti denuncia encuentros de vicefiscal con abogados cercanos a Jaime Lombana

Imagen: youtube

Por medio de un comunicado, el senador Armando Benedetti denuncia que ha sido víctima de hostigamientos y violaciones a su intimidad, señalando que hubo una reunión entre la vicefiscal María Paulina Riveros y personas allegadas a quienes lo han denunciado sin tener pruebas.

En la comunicación, Benedetti señala que: “Funcionarios cercanos a la cúpula del órgano investigativo que solicitaron reserva absoluta sobre sus identidades -por cuanto temen por su vida-, me comunican sobre presuntas reuniones entre personas relacionadas con el despacho de la señora vicefiscal María Paulina Riveros Dueñas, con mercenarios jurídicos cercanos al abogado Jaime Lombana en el Club de Abogados ubicado al norte de Bogotá, en las cuales al parecer se habría discutido el contenido de las investigaciones clandestinas que se adelantan -o se pretenden adelantar- en mi contra y la de mi familia, la posibilidad de convencer con dinero o presión a testigos para que falten a la verdad y la manera de introducir pruebas irregulares en indagaciones oficiales”.

Además señala que la información y las pruebas que tiene serán presentadas ante la comisión de acusaciones e instancias internacionales, si es el caso.

Ya el senador Benedetti había respondido a una solicitud que hizo la Fiscalía General a la Corte Suprema para que lo investigue, junto con otros ocho congresistas, por una presunta participación en el escándalo de Odebrecht.

Benedetti señaló en su momento que: “Esto lo hace para encubrir a sus antiguos jefes y a su socio Germán Vargas Lleras que fue el que repartió la plata en la Costa”.

Además negó cualquier vínculo con el caso Odebrecht, al tiempo que acusó al fiscal, Néstor Humberto Martínez, de incoherencia por haber sido uno de los recaudadores del dinero para la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

Y agregó que no tienen sentido las acusaciones en contra suya por el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht porque no es cierto que haya apoyado la reforma tributaria de la época.

El senador dijo que: “No ha habido absolutamente nadie de los que han declarado en Colombia que me haya mencionado en el tema de Odebrecht y la vicefiscal, cómplice del rufián, dice que yo vote la reforma tributaria del 2012 cuando yo no la voté, así que no me meta ese cuento”.