9 mineros atrapados tras una explosión en una mina de carbón en Corrales, Boyacá

Loterias

Loterías del 4 de diciembre en Colombia:

Cundinamarca 9732 – Serie 097

Tolima 3477 – Serie 065

DORADO

Mañana 5856 – Tarde 9516

SUPER ASTRO SOL

4191 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

2870 – Signo Virgo

PIJAO:

4076

PAISITA:

Día 9784 – Noche 4971

CHONTICO:

Día 5445 – Noche 7815

CAFETERITO:

Tarde 0417 – Noche 9770

SINUANO:

Día 8588 – Noche 5801

CASH THREE:

Día 894 – Noche 985

PLAY FOUR:

Día 9878 – Noche 0885

SAMAN:

5393

CARIBEÑA:

Día 8809 – Noche 5374

WIN FOUR:

1996

EVENING:

1137

CULONA:

9257

MOTILÓN:

Tarde 0666 – Noche 8378

LA BOLITA

Día 5482 – Noche 1116

LA FANTÁSTICA:

Día 8866 – Noche 6760

EL COLONO:

4011