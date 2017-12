Cierres y desvíos en Bogotá por el concierto de Bruno Mars

La Secretaría Distrital de Movilidad dio a conocer algunas recomendaciones para tener en cuenta por motivo del concierto del artista estadounidense Bruno Mars que se realizará este martes 5 de diciembre en la noche en el estadio El Campín, dentro de su gira ‘24K’.



Según la entidad, hay cinco puntos de acceso que deben tenerse en cuenta según la boletería que tenga el asistente. La apertura de las puertas es a la 3 de la tarde y el artista estará en escenario a las 8:30 de la noche.

El primer punto de ingreso está ubicado entre el parqueadero norte del estadio y el Campincito, este tendrá acceso para la localidad cancha general

El segundo es en la calle 57 con transversal 28, entrada para localidad oriental. El tercero es en la transversal 28 con calle 53B para la localidad oriental y platino oriental.

El cuarto es la carrera 30 con calle 53B, que es el ingreso para la localidad platino occidental.

El quinto es por la carrera 30 frente al centro de incorporación, por donde ingresarán los asistentes de la localidad platino occidental, occidental y norte.



Los cierres

La Secretaría de Movilidad informó que los cierres viales irán hasta las 6 a. m. de este miércoles.

Con cierre total estarán:

La calzada norte sentido oriente-occidente de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluido anden norte. Las dos calzadas de la calle 53B bis entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluidos andenes norte y sur.

La calle 57A entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte. Hay cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos andenes de los dos costados.

Las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, incluido el andén del costado occidental.

Asimismo las autoridades recomiendan a las personas que van al concierto no llevar carro para evitar caer en los trancones y a quienes no tienen diligencias urgentes que realizar, no movilizarse por el sector. Sin embargo, se autorizaron desvíos para quienes necesariamente tendrán que circular con su carro. Son los siguientes:

Quienes circulan en sentido sur-norte por la carrera 30 y toman la calle 53 bis al oriente y la carrera 24 al norte deberán continuar hacia el norte por la avenida NQS, la diagonal 61C al oriente, la carrera 24 al norte, y por allí empalmar con el recorrido habitual.

Para los conductores que se movilizan en sentido sur-norte por la avenida NQS y toman la calle 53B bis al oriente y la calle 57 al oriente, la recomendación es continuar al norte por la NQS, seguir por la diagonal 61C al oriente, tomar la transversal 25 al sur y la calle 57 al oriente y retomar la ruta habitual.

Si transita en sentido sur-norte por la avenida NQS y toma la calle 57A al oriente, deberá continuar hacia el norte por la avenida NQS y seguir por la diagonal 61C al oriente. Los usuarios que circulan en sentido sur-norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente deberán girar por la calle 51 al oriente, por la carrera 27 al norte, seguir por la calle 53 hacia el oriente y la calle 53B al oriente, por donde podrán empalmar con su recorrido habitual.