Médicos, investigadores y actores de la salud discutieron sobre innovación en bienestar de los pacientes

Foto: Pfizer Colombia

Se realizó en Bogotá el foro “Innovación: ¿cómo impacta positivamente el sector salud?”, en el que médicos, investigadores y otros actores del sector discutieron cómo la innovación se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la calidad y expectativa de vida de los colombianos, así como para generar ahorros en el sector e impulsar el desarrollo del país.

El foro profundizó en temas como: 1) la inversión en innovación como un camino hacia el desarrollo, 2) la importancia de la innovación en la salud y 3) cómo la innovación genera ahorros en el sistema de salud.

Para Diego Forero, gerente general de Pfizer para Colombia y Venezuela (foto), “la innovación debe ser un eje indispensable del sector salud, porque permite crear avances sistemáticos que tienen un impacto tangible en todos los niveles. Por eso promovemos la discusión alrededor del tema, como una herramienta para lograr su priorización en Colombia con el interés de propender por el bienestar de la población”.

Las conclusiones de los participantes del foro apuntaron a la necesidad de una mayor inversión. De acuerdo a Mónica Salazar, especialista sénior de la División de Competitividad e Innovación del BID, el problema de la innovación en Colombia es uno económico: “Si no invertimos en innovación vamos a tener brechas de producción más desarrolladas en comparación a otros países”. Además, el doctor Miguel Vaca, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, asegura que “las consecuencias de no innovar son muertes y discapacidades. Si no hay innovación no hay eficiencia, si no hay eficiencia no van a alcanzar los recursos para poder mejorar las condiciones”.

Para finalizar el foro, la farmacéutica presentó dos casos de innovación colombiana que demuestran el impacto de la innovación y la viabilidad de investigar y desarrollar nuevas tecnologías en el país. Estos son el dr. Fernando Vela, creador de Rheumacare y Notificapp, y el dr. William Contreras, co-creador de Nemod Metanoia. Este último cerró el foro asegurando que “decir que no podemos hacer innovación porque somos un país pobre es el gran problema. Eso genera fuga de cerebros, fuga de talento investigador porque creen que en Colombia no se puede hacer nada”, afirma el médico colombiano.

En el foro realizado el 29 de noviembre participaron Diego Forero, gerente general de Pfizer para Colombia y Venezuela; Rafael Augusto Vesga, Ph. D. experto en emprendimiento e innovación Universidad de los Andes; Gustavo Morales Presidente de Afidro; Jaime Arias presidente de ACEMI; Fernando Ruiz, director médico del Centro de Investigación Luis Carlos Sarmiento Angulo; Dr. Diego Roselli, presidente del Capítulo Colombiano de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados (ISPOR) y profesor de la Universidad Javeriana; Mónica Salazar, especialista senior de la División de Competitividad e Innovación del BID; Enrique León, director adjunto para Colombia de Tecnalia Research and Innovation Colombia; Alejandra Toro, gerente de Bogotá de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (RASA); Fernando Vela médico internista reumatólogo – creador de Rheumacare y Notificapp; y William Contreras, co-creador de Human Bionics .