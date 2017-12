Si polvoreros no cumplen con normas legales, no deben ser proveedores de espectáculos de la Alcaldía: concejal Torres

Frente a la comprobada presencia en el mercado de artículos pirotécnicos ilegales y también fabricados por marcas reconocidas los cuales se expenden sin contemplar normas legales tales como decir de manera específica en sus etiquetas que “no se debe vender a menores de edad”, el concejal Jorge Torres ha solicitado a la Administración Distrital que dichos fabricantes no sean los proveedores de los juegos pirotécnicos que se tiene previstos en las festividades de diciembre.

“Solicito que, si estas empresas no se comprometen a eliminar las ventas de pólvora en las calles y a cumplir la Ley para evitar que los niños se sigan quemando en la temporada decembrina, se debe tomar la decisión radical de no contratarlos para los eventos en los que se realicen juegos pirotécnicos por parte de la Administración. No se puede estar por un lado invirtiendo importantes recursos para evitar que se venda pólvora en las calles y que lleguen a las manos de nuestros niños y por otra pagarles a estos mismos fabricantes para que realicen los eventos pirotécnicos en la ciudad”, expresó el concejal.

Jorge Torres indicó que está a favor de los juegos pirotécnicos manipulados por profesionales, pero que no puede permitir que estas mismas empresas que dicen cumplir con la legalidad, sean las que inflijan las normas: “A la gente le gustan los juegos pirotécnicos y que lo hagan los profesionales, pero no podemos enviar un mensaje de ser permisivos con quienes incumplen las normas y por otro lado que sean ellos mismos los proveedores de los espectáculos que organice la Alcaldía Mayor”, advirtió.

En su denuncia además el concejal expresó que “ya estamos encontrando que en San Victorino y en la Plaza España están vendiendo pólvora de manera ilegal y sin ningún tipo de control. La pólvora la guardan en almacenes como piñaterías generando grandes riesgos para los comerciantes y ciudadanos que frecuentan este sector. Son artículos de una marca reconocida cuyo vocero afirma que el problema son los productos pirotécnicos informales o que se venden clandestinamente, que no vienen con instrucciones ni de advertencia y son los que en la mayoría de veces generan lesionados en nuestro país; pero es esta misma marca la que viola esta reglamentación. Tenemos en nuestro poder volcanes que así lo comprueban como por ejemplo no decir de manera textual que la pólvora está prohibida para menores de edad (ver fotografías anexas), lo cual está reglamentando en normas nacionales y distritales”.

El concejal del partido Verde fue enfático en pedir acciones inmediatas por parte de la Secretaría de Gobierno y de las alcaldías locales de Santa Fe y Mártires y de la Policía Metropolitana, para que inicien cuanto antes los operativos porque se está vendiendo pólvora “a diestra y siniestra y a plena luz del día”.