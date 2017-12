Comienza a operar Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

–El Presidente Juan Manuel Santos instaló este martes en la Casa de Nariño la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y señaló que “una sociedad no puede superar un pasado de violencia, si no conoce y reconoce lo que ocurrió”.

“La verdad es un antídoto contra nuevos ciclos de violencia y eso es lo que piden las víctimas. Con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que empezará a operar en 2018, se va a aclarar lo ocurrido y nos ayudará a pasar del odio a la reconciliación”, señaló el jefe del Estado.

El presidente explicó que la citada Comisión hace parte del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, con el que se busca cerrar el conflicto y no dejar heridas abiertas.

Reiteró que las víctimas “más que reparaciones exigen verdad”, y esta Comisión busca contribuir a esclarecer lo ocurrido, ayudar al reconocimiento de las víctimas, promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas e impulsar la convivencia en los territorios.

Así mismo, el Mandatario aseveró que la tarea de la Comisión “no es ni será una cacería de brujas ni una cascada de señalamientos indiscriminados”.

Informó que la Comisión iniciará en mayo del año próximo y afirmó que los comisionados “no representan al Gobierno, tampoco representan a las Farc. Son totalmente independientes”.

El presidente de esa instancia, cuyos decisiones no tendrá efectos judiciales, es el padre Francisco de Roux, también están: Alejandra Miller, Alejandro Valencia, Alfredo Molano, Carlos Bernstein, María Ángela Salazar, María Patricia Tobón, Martha Ruiz, Carlos Ospina, Saúl Alonso Franco y Lucía González, quienes trabajarán por tres años.

Igualmente, el Presidente Santos indicó que “las actividades de la Comisión y la información recolectada no tendrán efectos judiciales”.

Destacó que del Comité de escogencia de los integrantes de la Comisión hicieron parte representantes de la ONU, la Corte Europea de DDHH; del Centro Internacional de Justicia Transicional; del Sistema de Universidades Públicas; y de la Corte Suprema de Justicia.

Por último, el Jefe del Estado enfatizó que al conocer la verdad, las causas y los hechos, Colombia podrá reconciliarse.



A su turno el Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, padre Francisco de Roux, afirmó que los 11 integrantes de dicha Comisión darán lo mejor para que la verdad, reconocimiento de víctimas y convivencia, sea posible en Colombia.

“Estamos totalmente jugados por esta causa, daremos lo mejor de nosotros mismos durante estos tres años para que la verdad, el reconocimiento de las víctimas y la convivencia entre nosotros sea posible”, aseveró el sacerdote.

Dijo que esta es una Comisión que siente la responsabilidad total por el país, ya que tienen la independencia para buscar con decisión, determinación y autonomía, “esta verdad que consideramos indispensable para que la paz definitivamente sea posible y para que la no repetición se instale entre nosotros”.

Y agregó: “vamos por la verdad de las víctimas de todos los lados; campesinos, compañeros y compañeras de organizaciones, sindicatos, miembros particularmente de nuestro mundo étnico, afro e indígena, las mujeres de todas partes, los grupos que han sido excluidos, vamos detrás de las verdades que nunca se han dicho en el país y que han permanecido en silencio”.

El padre Francisco de Roux invitó a todos los colombianos para que ayuden a la Comisión con sus aportes y críticas.

“Queremos escucharlos a todos de todas partes, nos importan todas las víctimas, y que nos aporten también sus críticas y sus puntos de vista, ante una verdad que es extraordinariamente rica y compleja, pero que tiene que ser enfrentada con coraje”.

Finamente explicó que es obligación de la Comisión trabajar por el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y por el reconocimiento de las realidades y de los responsables de todo lo que ocurrió.

“Nos importa particularmente eso, un país que salga renovado y que la convivencia crezca entre nosotros por estas mismas razones”, concluyó el sacerdote.