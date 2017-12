El acuerdo firmado por los precandidatos del uribismo a la presidencia de la República

–Los cinco precandidatos del partido de oposición Centro Democrático, firmaron un acuerdo de respeto al mecanismo de selección del candidato único a la presidencia de la República mediante encuestas a la militancia y a ciudadanos afines a su colectividad.

El mecanismo, que está en marcha, excluyó a las senadoras María del Rosario Guerra y Paloma Valencia del proceso.

Según el documento, los firmantes también se comprometen a apoyar políticamente a quien resulte elegido en representación del Centro Democrático como candidato único a la Presidencia, a apoyar la campaña y a nutrir el programa de gobierno. El escogido, a su vez, se compromete en este acuerdo a trabajar con los precandidatos no seleccionados.

También se establece que “los precandidatos que participan en el proceso que se adelanta para la selección del candidato único a la Presidencia de la República por el Partido Centro Democrático y quien resulte elegido como tal, se comprometen a respetar la coalición acordada entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango y las fuerzas afines al NO. Corresponderá al expresidente Álvaro Uribe consolidar las coaliciones, que serán acatadas por el candidato”.

El texto integral del acuerdo es el siguiente:

ACUERDO ENTRE PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Entre los aquí firmantes, mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad, identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, en función de nuestra calidad de precandidatos a la Presidencia de la República de Colombia por el Partido Político Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande, hemos convenido celebrar el presente ACUERDO DE RESPETO AL MECANISMO DE SELECCIÓN DEL CANDIDATO Y DE ACOGIMIENTO DE LOS POSTULADOS FILOSÓFICOS Y PROGRAMÁTICOS DEL PARTIDO en adelante “ACUERDO”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que en atención a la situación por la que atraviesa el País, por la responsabilidad que recae en la lamentable administración del actual Gobierno Nacional, con la coadyuvancia de los partidos políticos que conformaron la denominada “Unidad Nacional”; el Partido Centro Democrático se ha convertido en la primera fuerza política, con la más alta probabilidad y vocación de poder para las próximas elecciones a celebrase en el año 2018.

SEGUNDA: Que para la escogencia de su candidato único a la Presidencia de la República, el parágrafo transitorio del artículo 22 del actual Estatuto del Partido ha establecido que (…) “Para las elecciones del año 2018, el mecanismo de selección a la presidencia surgirá del consenso entre los precandidatos con el concurso del Presidente Fundador”.

TERCERA: Que en virtud de dicha disposición se ha dispuesto que para la selección del candidato a la Presidencia de la República que represente al partido Centro Democrático, éste sea escogido a través del mecanismo de encuestas sucesivas a nuestra militancia y a ciudadanos afines a nuestro Partido.

CUARTA: Que en virtud del presente acuerdo se hace necesario asumir un compromiso responsable de acatamiento de los resultados del mecanismo de selección de candidato y de acogimiento de los postulados filosóficos y programáticos del Partido. El mecanismo de selección aprobado por los precandidatos con base en la delegación que le confiere la más reciente Convención Nacional.

QUINTA: Que el programa de gobierno será el resultado de las propuestas de los precandidatos, nuestros militantes y la ciudadanía que han surgido durante los más de 35 foros y campañas, respetando los pilares fundamentales de nuestro partido.

SEXTA: Que el presente acuerdo se convierte en ley para las partes suscribientes y se hará respetar a través de los mecanismos Democráticos, Constitucionales, Legales y Estatutarios, señalados en nuestra normatividad vigente.

En mérito de las consideraciones anteriores, las PARTES convienen que el presente Acuerdo se regirá por lo establecido en las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Los precandidatos a la Presidencia de la República por el Partido Político Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande, se comprometen a respetar y acatar el resultado del mecanismo de selección del candidato. Así mismo, se comprometen a apoyar políticamente, a quien resulte elegido en representación de la colectividad entera, para dichas elecciones, a apoyar la campaña y a nutrir el programa de gobierno. El escogido a su vez se compromete a trabajar con los precandidatos no seleccionados.

CLÁUSULA SEGUNDA: El candidato que resulte seleccionado a través del mecanismo señalado se obliga y se compromete a defender y acatar la columna vertebral programática de nuestra colectividad y las propuestas que resulten del trabajo realizado por el Partido a través de los foros programáticos, y que se denominará “Programa de Gobierno del Centro Democrático”.

CLÁUSULA TERCERA: El candidato que resulte seleccionado se compromete a respetar los topes de campaña establecidos por la ley, así como, todo lo referente a las disposiciones y prohibiciones sobre propaganda electoral, publicidad y fuentes de financiación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y siguientes, 35 y siguientes de la ley 1475 de 2011, en concordancia con la ley 1864 de 2017. El candidato le otorga al Partido el derecho, cuando así lo requiera, de revisar y vetar aportes.

CLÁUSULA CUARTA: La publicidad que utilice el candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, se deberá ajustar a la imagen institucional del Partido, al manual de marca y logo-tipo establecido en el Estatuto, aprobado por la Resolución 3035 de 2012 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que le reconoció personería jurídica a nuestro Partido.

CLÁUSULA QUINTA: Dentro de su programa de Gobierno se deberán consignar los planteamientos propuestos por aquellos que participaron como precandidatos y que no resultaren elegidos a través del mecanismo dispuesto, así como, los postulados, principios y pilares que rigen nuestra colectividad, especialmente aquellas propuestas recogidas en los foros programáticos realizados en todo el país. Así también, las propuestas de nuestra militancia y la ciudadanía interesada en aportar.

CLÁUSULA SEXTA: El candidato del Centro Democrático llevará las banderas del Partido, representará y trabajará por el fortalecimiento institucional y político de nuestra colectividad, así mismo, se compromete a mantener la unidad de la militancia y de la institución y hará todo lo necesario para que las diferentes vertientes del Partido se sientan incluidas y respetadas.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El Candidato elegido se compromete a trabajar para que el Partido Centro Democrático sea una alternativa de poder. Hará especial énfasis en recordar a la opinión pública los 5 pilares: Seguridad Democrática, Cohesión social, confianza inversionista, Estado austero y dialogo popular.

CLÁUSULA OCTAVA: Los precandidatos que participan en el proceso que se adelanta para la selección del candidato único a la Presidencia de la República por el Partido Centro Democrático y quien resulte elegido como tal, se comprometen a respetar la coalición acordada entre los Ex Presidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango y las fuerzas afines al NO. Corresponderá al Ex Presidente Álvaro Uribe consolidar las coaliciones, que serán acatadas por el candidato.

CLÁUSULA NOVENA: El presente acuerdo, aceptado y firmado, constituye un acuerdo total entre las partes, tiene prioridad y reemplaza cualquier otro convenio que hubiese existido anteriormente entre las Partes en relación con el objeto del mismo.

Para constancia de lo anterior, el presente Acuerdo se firma en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, a los 05 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

Firman:

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA,

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

PALOMA VALENCIA LASERNA

RAFAEL NIETO LOAIZA

CARLOS HOLMES TRUJILLO