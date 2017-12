La capital declara alerta verde en toda su red hospitalaria

Se trata de una estrategia denominada “Con salud hay Navidad”, por directriz del Alcalde Peñalosa, con la que la Secretaría Distrital de Salud activa la Alerta Verde en toda la red hospitalaria, pública y privada, de la capital, a partir de las 6:00 a.m. de este 7 de diciembre, hasta el 15 de enero de 2018 a las 6:00 a.m.

Las autoridades reportan accidentes relacionados con las celebraciones decembrinas y los festejos de año, por lo que la declaratoria de Alerta Verde tiene un enfoque netamente preventivo, y contempla, entre otros aspectos:

Activación del Plan Hospitalario de Emergencia (PHE).

Disponibilidad del recurso humano, insumos, suministros, materiales, equipos y vehículos.

Activación de la cadena de llamadas de emergencia y disponibilidad de turnos.

Establecimiento de especialistas de turno y/o relevo.

Agilización del proceso de recepción de los pacientes trasladados en ambulancias, permitiendo la reincorporación de estas al servicio.

Reporte al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias –CRUE- ante cualquier novedad que afecte la prestación de los servicios.

En el marco de este plan, la Secretaría de Salud realizará cerca de 522 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio abiertos al público, como expendios minoristas, supermercados, cigarrerías, tiendas de barrio, dulcerías, bares, discotecas, tabernas, plazas de mercado, jugueterías, entre otros.

Recomendaciones para la comunidad en temporada de Navidad y fin de año

No toque la pólvora

La Secretaría Distrital de Salud en su misión de prevenir las lesiones por pólvora en niños, adolescentes y adultos, que pueden ir desde quemaduras, amputaciones, intoxicaciones y hasta la muerte, realizará diariamente la vigilancia de la atención de casos que se presenten como consecuencia de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y/o exhibición de artefactos de pirotecnia. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerde que el uso de la pólvora es exclusivo de personal experto y calificado.

Los niños nunca deben manipular la pólvora. Su venta y uso está prohibida a menores de edad.

Después de una fiesta limpie los residuos antes de dormir, los niños pueden levantarse más temprano e ingerir restos de licor o pólvora, causando intoxicaciones y hasta la muerte.

Ante cualquier irregularidad llame a la Línea 123.

Consumo de alimentos

La Secretaría de Salud realizará estricta vigilancia a los alimentos de mayor consumo durante esta temporada como pavos, carnes rellenas, jamones y perniles de cerdo; derivados lácteos como quesos, crema de leche, salsas, postres y los alimentos listos para el consumo como tamales, lechona, arroces mixtos y otros que pueden generar daño a la salud si están alterados o contaminados. En ese sentido, tenga en cuenta:

Compre y consuma alimentos en establecimientos confiables.

Compre alimentos en buen estado; el empaque debe tener rótulo y fecha de vencimiento vigente.

Conserve siempre refrigerados alimentos como carnes, lácteos y sus derivados.

No compre alimentos que carezcan de color, olor y/o textura característicos.

No descongele a temperatura ambiente ni con mucha anticipación los alimentos que vaya a cocinar; descongélelos siempre en la nevera.

No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado.

Mantenga los alimentos refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente aquellos a base de cremas o mayonesas.

Consumo de licores

La Secretaría de Salud realizará la vigilancia de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para prevenir la venta y consumo de licor alterado, falsificado o fraudulento, que genere riesgos para la salud de los consumidores. Siga estos consejos:

Compre el licor en sitios confiables.

Verifique que el empaque tenga el sello, la estampilla y la tapa en buen estado.

Revise la etiqueta: si se destiñe, se borra o se despega, rechace el licor.

Mire el contenido de la botella a contraluz: si el color no es uniforme o si trae partículas extrañas en suspensión o sedimentos, no lo consuma.

En sitios públicos, siempre exija que el licor se destape en presencia del consumidor.