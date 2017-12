Actuar con toda contundencia en defensa de la paz ordena Santos a la Fuerza Pública

–“Hay que ir con toda la contundencia contra quienes decidieron continuar en la violencia’, le dijo el presidente Juan Manuel Santos a los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército, generales Alberto Mejía y Ricardo Gómez respectivamente, durante la ceremonia de reconocimiento de tropas.

El Jefe de Estado indicó que se debe utilizar toda la contundencia de la Fuerza Pública en contra de quienes decidieron continuar en la violencia.

“La consigna ahora es defender esa paz, defenderla de los que han decidido rechazarla. Y las instrucciones son muy claras, las órdenes son muy claras: hay que ir con todo, con toda la contundencia que ha caracterizado a nuestros soldados de tierra, mar y aire, y a nuestros policías, esa misma contundencia que nos llevó a la victoria, a la paz, hay que utilizarla ahora contra quienes decidieron continuar con la violencia”, dijo.

El Jefe de Estado impartió este instrucción durante la ceremonia de reconocimiento de tropas al nuevo Comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía Ferrero, y al nuevo Comandante del Ejército, general Ricardo Gómez Nieto, que se realizó hoy en la Escuela Militar de Cadetes ‘General José María Córdova’ en Bogotá.

‘Ustedes nos ayudaron a lograr la victoria’

En este acto también fue ascendido al grado de almirante el hasta hoy vicealmirante Ernesto Durán González, Comandante de la Armada Nacional.

Además, con los ascensos de oficiales que se cumplieron este miércoles, las Fuerzas Militares cuentan con 3 nuevos vicealmirantes, 2 nuevos contraalmirantes, 7 nuevos mayores generales del Ejército, un nuevo mayor general de la Fuerza Aérea, 14 nuevos brigadieres generales del Ejército y 3 nuevos brigadieres generales de la Fuerza Aérea.

“Ustedes, con sus hombres y mujeres, nos ayudaron a alcanzar –cuando digo ustedes, son todos los generales que hoy son ascendidos y los nuevos comandantes–, nos ayudaron a lograr esa victoria y ahora los necesitamos, más que nunca, como garantes de esa paz”, les dijo el Presidente Santos.

‘Quienes se quedaron por fuera, se quedaron por fuera’

Así mismo, al recordar la aprobación en el Congreso de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, el Mandatario consideró que así como la JEP “abrió la puerta para seguir consolidando la paz, también cerró la puerta de forma definitiva. Quienes se quedaron por fuera, se quedaron por fuera”.

Consideró que la Justicia Especial para la Paz y todo lo que se ha venido haciendo en materia de paz, “es necesario para sanar heridas, para reconocer a las víctimas y respetarles sus derechos, pero también es necesario seguir luchando en contra de cualquier brote de inseguridad y cualquier grupo o persona que atente contra la tranquilidad de los colombianos”.

Sostuvo que “lo que hemos hecho, dejó claro quién está con la paz y quién se mantiene en la violencia, quién está con la ley y quién con la impunidad”.

“Los vamos a seguir, los vamos a perseguir y terminarán, si no se entregan, en una cárcel o en una tumba. No ha habido un solo individuo que se enfrente a nuestras Fuerzas que no haya corrido esa suerte”, agregó.

“Están notificados, porque ahora, por fortuna, tenemos las mejores Fuerzas de nuestra historia, las mejor capacitadas, las mejor equipadas, con el mejor personal, con experiencia, y esas Fuerzas se concentrarán en esos brotes de violencia, en quienes no se acogieron o quienes quieren ahora atentar contra la paz. Esa va a ser una prioridad”, puntualizó el Presidente de la República.