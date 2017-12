Apple revela sus mejores Apps del 2017

Apple ha revelado lo mejor de sus Apps, música, libros y películas del 2017. El Top of Charts 2017 ha sido realizado por el equipo editorial de la App Store, sustentado en las preferencias de los usuarios.

Se acaba 2017 y qué mejor manera de celebrarlo (y rememorarlo) que con un recuento de lo mejor que ha pasado en música, libros, apps y películas.

Aquí encontrarás los Top Charts de Apple Music, iTunes y iBooks elegidos por la gente y el Best of 2017, la selección de apps realizada por el equipo editorial del App Store para iPhone y iPad. Todo enfocado en Colombia.

Si necesitas más información (las listas son más largas pero hemos incluido versiones reducidas en este email) o tienes preguntas, no dudes en consultarnos. Saludos y ¡a brindar por las cosas buenas que nos dejó 2017!



Apple Music

Algunas tendencias que descubrimos:

Urbano latino y pop son los géneros que dominaron el Top 10.

Este Top 10 está compuesto en un 70% por artistas locales y 30% internacionales. ¡Arriba los latinos!

El tema “Despacito” de Luis Fonsi dominó el chart desde su lanzamiento, tanto en su versión original, como el remix de Justin Bieber.

Top álbumes de 2017:

Ed Sheeran – ÷ (Deluxe Edition)

Cartel de Santa – Viejo Marihuano

The Weeknd – Starboy

Maluma – Pretty Boy, Dirty Boy

J Balvin – Energía

Bruno Mars – 24K Magic

Nicky Jam – Fénix

Alejandro Fernández – Rompiendo Fronteras

Ariana Grande – Dangerous Woman

Justin Bieber – Purpose (Deluxe Edition)

CNCO – Primera Cita

twenty one pilots – Blurryface

Harry Styles – Harry Styles

Luis Miguel – Grandes Éxitos

Morat – Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios

Shakira – El Dorado

Miguel Bosé – MTV Unplugged

Alejandro Fernández – Lo Esencial

Various Artists – La La Land Original Motion Picture Soundtrack

Various Artists – Suicide Squad: The Album

Top canciones de 2017:

Luis Fonsi – Despacito (feat. Daddy Yankee)

Ed Sheeran – Shape of You

Danny Ocean – Me Rehuso

Maluma – Felices Los 4

Shakira – Chantaje (feat. Maluma)

Ricky Martin – Vente Pa’ Ca (feat. Maluma)

CNCO – Reggaetón Lento (Bailemos)

Carlos Vives – La Bicicleta (feat. Shakira)

Christian Nodal – Adios Amor

Manuel Turizo – Una Lady Como Tu

Zion & Lennox – Otra Vez (feat. J Balvin)

The Chainsmokers – Closer (feat. Halsey)

Sebastian Yatra – Traicionera

DJ Snake – Let Me Love You (feat. Justin Bieber)

Nicky Jam – El Amante

The Weeknd – Starboy (feat. Daft Punk)

The Weekend – I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

Luis Fonsi – Despacio (feat. Justin Bieber)

J Balvin – Mi Gente

Bruno Mars – 24K Magic

J Balvin – Safari (feat. Pharrel Williams, BIA & Sky)

Shakira – Me Enamoré

Enrique Iglesias – SÚBEME LA RADIO (feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox)

The Chainsmokers – Something Just Like This

Harry Styles – Sign of the Times

iBooks

Los highlights de ficción:

It / Stephen King

La razón de estar contigo / W. Bruce Cameron

Por trece razones / Jay Asher

Movies / iTunes

Moana – Un Mar de Aventuras

Sing ¡Ven y Canta!

Trolls

App Store – Best of 2017

iPhone: Top 10 de apps gratuitas

WhatsApp Messenger

Messenger

Facebook

YouTube: Watch Listen Stream

Instagram

Spotify Music

Uber

Snapchat

Netflix

Google Maps – GPS Navigation

iPhone: Top 10 de apps de pago

Enlight

LightX

Full Fitness: Exercise Workout Trainer

Scanner for Me + OCR

Facetune

Afterlight

7 Minute Workout Challenge

Glitché

Live Wallpapers for Me – Animated HD Backgrounds

iScanner – PDF Document Scanner App

iPhone: Top 10 de juegos gratis

Super Mario Run

Clash Royale

Subway Surfers

Piano Tiles 2™(Don’t Tap The White Tile 2)

Candy Crush Saga

Sniper 3D: Shoot to Kill FPS

8 Ball Pool™

Color Switch

Pokémon GO

Minion Rush

iPhone: Top 10 de juegos de paga

100 Mexicanos Dijieron

Hitman Sniper

Minecraft

Plague Inc.

Bike Race Pro: Motor Racing

Assassin’s Creed Identity

Grand Theft Auto: San Andreas

Geometry Dash

Age of Zombies™

Maratón Clásico

iPad: Top 10 de apps gratuitas

Netflix

Messenger for WhatsApp – App for iPad

YouTube: Watch Listen Stream

Messenger

Facebook

Spotify Music

Microsoft Word

Google Chrome

Calculator Pro+ for iPad

Gmail – Email by Google

iPad: Top 10 de apps de paga

Duet Display

Toca Life: Hospital

PAW Patrol: Air & Sea HD

Toca Life: Stable

Toca Hair Salon 3

Procreate

Toca Life: Farm

Playtime With Blaze and the Monster Machines

Notepad+ Pro

Toca Life: Vacation

iPad: Top 10 de juegos gratuitos

Super Mario Run

Clash Royale

ROBLOX

Piano Tiles 2™(Don’t Tap The White Tile 2)

Subway Surfers

Bowmasters – Multiplayer Game

Roll the Ball® – slide puzzle

Geometry Dash World

Minion Rush

Sniper 3D: Shoot to Kill FPS

iPad: Top 10 de juegos de paga

Minecraft

Geometry Dash

100 Mexicanos Dijieron

Hitman Sniper

Assassin’s Creed Identity

Plague Inc.

Five Nights at Freddy’s: Sister Location

Sumotori Dreams

Cartoon Network Superstar Soccer: Goal!!! – Multiplayer Sports Game Starring Your Favorite Characters

Bike Race Pro: Motor Racing