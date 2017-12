Accidentalidad vial: 29 personas han muerto durante el fin de semana festivo

La cifra la dio a conocer este domingo el General Ramiro Castrillón, Director de la Policía de Tránsito y Transporte, quien reveló que durante este fin de semana ya se han reportado 90 accidentes de tránsito en carreteras del país, equivalentes a una disminución del 343% frente al mismo período del año anterior.

Castrillón señaló que en estos accidentes han perdido la vida 29 personas, lo que significa una disminución de 15 casos frente al 2016, y que de la misma manera se han registrado 445 personas lesionados, es decir, una reducción de 400 personas frente al año anterior.

El oficial indicó además que hasta el momento se han realizado más de 1100 pruebas de embriaguez, y se han sorprendido a más de 130 conductores manejando bajo los efectos de sustancias embriagantes.

También manifestó que en este momento hay 16 vías en el país que tienen paso restringido como consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días.

El r5eporte indica que las más transitadas son:

En Cundinamarca la vía que de Honda conduce a Guaduas.

La vía Villeta-Bogotá

La vía Silvania – Melgar.

Las autoridades estiman que para este domingo salgan unos 2 millones de vehículos por las diferentes carreteras de Colombia, por lo que a partir de las 12 del día comenzará la restricción para la circulación de vehículos de carga pesada por diferentes zonas.

Así lo informó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, tras reportar que en lo corrido del puente festivo han sido sancionados 2.798 conductores por infringir las normas viales en el país.

El organismo indicó que se han movilizado 1’467.104 vehículos paso peaje a en todo el territorio nacional.

Además, que en el caso de Bogotá han salido 181.525 vehículos y en Cundinamarca se han movilizado 468.943.

467 personas han sido sancionadas por no portar la licencia de conducción, otras 424 son motociclistas sancionados por no usar casco, 316 por no tener su vehículo en condiciones mecánicas óptimas, 98 por transporte ilegal y 98 por conducir en estado de embriaguez.

Las autoridades confirmaron que los controles de la Policía Nacional han sido determinantes para que la mortalidad en accidentes haya descendido un 37%, pasando de 32 muertos el año pasado a 20 en 2017.