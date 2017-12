Aprobado uso preferencial de sillas rojas en horas pico

Loterias

Loterías del 6 de diciembre en Colombia:

Baloto 03 – 23 – 28 – 29 – 32 – 02

Revancha 02 – 03 – 08 – 26 – 40 – 12

Manizales 8911 – Serie 110

Valle 0222 – Serie 089

Meta 2053 – Serie 126

DORADO

Mañana 1033 – Tarde 0350

CULONA:

9388

SUPER ASTRO SOL

9896 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

5813 – Signo Acuario

PIJAO:

8477

PAISITA:

Día 2517 – Noche 1363

CHONTICO:

Día 7013 – Noche 1237

CAFETERITO:

Tarde 4971 – Noche 2905

SINUANO:

Día 9569 – Noche 6374

CASH THREE:

Día 710 – Noche 925

PLAY FOUR:

Día 3126 – Noche 4595

SAMAN:

4611

CARIBEÑA:

Día 6645 – Noche 8293

WIN FOUR:

9041

EVENING:

4697

MOTILÓN:

Tarde 9734 – Noche 3733

LA BOLITA

Día 4949 – Noche 9258

LA FANTÁSTICA:

Día 8317 – Noche 2627

EL COLONO:

4249