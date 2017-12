Avianca y Unicef unidos por la educación

En el 98 aniversario de su Fundación, Avianca firma con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, una alianza encaminada a apoyar los programas de educación de los niños, niñas y adolescentes de América Latina.

Consciente de la importancia que tiene para el futuro de la región, poder brindar educación de calidad a los niños de esta geografía, mediante este convenio con UNICEF, Avianca da marcha a la implementación del aplicativo “Click for Change” de Amadeus, permitiendo a sus clientes impulsar los programas de educación de UNICEF en los países de la región. De este modo, los viajeros tendrán la posibilidad de hacer efectivos sus aportes al momento de adquirir sus viajes en línea.

Con respecto al convenio, el Presidente Ejecutivo y CEO de Avianca, Hernán Rincón, afirmó: “Nuestra promesa va más allá de brindar un servicio excepcional a los viajeros. Queremos ser agentes de transformación en las comunidades en las que servimos. Lo hacemos impulsando acciones que nos permitan dejar una huella positiva en todas aquellas personas que le dan sentido a lo que hacemos. En esta ocasión, invito a los viajeros que se desplazan en vuelos de Avianca por el mundo, a que se sumen a esta iniciativa y juntos hagamos posible un mejor presente y un futuro pleno para cientos de niños y adolescentes que esperan una oportunidad para hacer realidad sus sueños de vida. Estoy seguro que esto es posible, si le damos prioridad a la educación”.

“Existen 14 millones de motivos para que la alianza “Unidos por la Educación” entre UNICEF y Avianca sea un maravilloso desafío. Hoy en América Latina y el Caribe, 1.6 millones de niños no acceden a educación preprimaria; 3.6 millones de niños no asisten a la escuela primaria; 10.4 millones de adolescentes no están en la escuela secundaria. Juntos podemos ayudar a cambiar esta realidad y que despegue la solidaridad. Cada viajero a partir de ahora tendrá la inmensa posibilidad de contribuir para que el derecho a la educación de todos los niños alce vuelo. A partir de ahora, cada viajero tendrá la enorme alegría de favorecer que todos los niños, especialmente los más desfavorecidos y discriminados, aterricen en una región con igualdad de oportunidades, donde la educación sea un derecho y no un privilegio”, manifestó Maria Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

“Como principales proveedores de tecnología para la industria global de los viajes y el turismo, en Amadeus estamos encantados de poder aportar nuestra tecnología para hacer posibles las donaciones de los viajeros de Avianca. Invertir en educación permite romper el ciclo de la pobreza y garantiza un futuro sostenible para la infancia de América Latina”, comentó Tomas López Fernebrand, Vicepresidente Senior, General Counsel & Corporate Secretary, de Amadeus IT Group.

La firma del convenio fue precedida por el Director de Ciudadanía Corporativa de Avianca, John Karakatsianis y el representante en Colombia de UNICEF, Roberto de Bernardi. Adicionalmente, se hicieron presentes como testigos de honor, la vicepresidente de Amadeus para América Latina, Victoria Huertas y los embajadores de buena voluntad de UNICEF, Belky Arizala, Iván Lalinde, Aida Morales, Johanna Morales y Daniella Alvarez.

Ayuda a un solo clic: A través de avianca.com, los viajeros tendrán la posibilidad de aportar, de modo directo a los programas de Educación Regional de UNICEF.

Tecnología para la educación: Gracias al desarrollo tecnológico impulsado por Amadeus, es posible poner a disposición de esta causa un motor de donación en Avianca.com. De este modo, los viajeros podrán contribuir en la construcción de ciudadanía en la región.

Ciudadanía Corporativa: En desarrollo de su estrategia de Ciudadanía Corporativa “Ciudadano Avianca” y su pilar Avianca Humana, la Aerolínea trabaja en la generación de alianzas que tengan un impacto sostenible en la vida de las personas, conectando sus grupos de interés con las mejores alternativas de inversión social en la región.

En 2017 Avianca suscribió el Pacto Global de las Naciones Unidas, la iniciativa más importante de Ciudadanía Corporativa del mundo, que ratifica su compromiso con el respeto a los Derechos Humanos, así como la transparencia corporativa y la protección del medio ambiente. Así mismo, fue incluida en el Dow Jones Sustainability Index Mila 2017, que destaca a las empresas que generan valor económico, social y ambiental.