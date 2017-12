Juan Fernando Cristo y Horacio Serpa piden relevo de César Gaviria de la jefatura del Partido Liberal

Loterias

Loterías del 10 de diciembre en Colombia:

DORADO

Noche 3420

CULONA:

8175

SUPER ASTRO LUNA:

4076 – Signo Leo

PIJAO:

1679

PAISITA:

Día 1873 – Noche 9099

CHONTICO:

Día 1313 – Noche 7354

CAFETERITO:

Noche 0290

SINUANO:

Día 6826 – Noche 7908

CASH THREE:

Día 177 – Noche 600

PLAY FOUR:

Día 6742 – Noche 3348

SAMAN:

2138

CARIBEÑA:

Día 5485 – Noche 1215

WIN FOUR:

2880

EVENING:

1980

MOTILÓN:

Noche 1612

LA BOLITA

Noche 5372

LA FANTÁSTICA:

Noche 5345