POR SALARIOS E INGRESOS DIGNOS

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (163)

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

La Constitución Nacional dispone que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” Y agrega que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.” Y completa la idea con el siguiente precepto: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”

Y no solo pena de muerte como terminación inmediata de la vida, sino pena de muerte al poner la vida en peligro para que lentamente la persona vaya muriendo. Una persona que muere de hambre ha sido condenada a una pena de muerte lenta e inexorable.

Y la Constitución, además ordena que se debe velar por la “calidad de vida de los campesinos” y “el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.”

LAS PROMESAS EN CAMPAÑAS POLÍTICAS

Los habitantes de todos los países necesitan de seguridad social y de un sistema viable de pensiones, sin privilegios que rompan el equilibrio económico, de solidaridad, de paz y sana convivencia, de pleno empleo, de oportunidades de progreso, de una excelente educación y de información de calidad y en permanente actualización, de vivienda digna, de salud preventiva y llegado el caso de sanación y cuidados dignos si la muerte acecha, de progreso en los campos y seguridad en todos los sentidos.

Las promesas sobre estos tópicos abundan, tanto como el incumplimiento de las mismas una vez se llega al poder. Y toman de nuevo impulso en las cercanías a las elecciones como lo estamos viviendo.

EL SALARIO E INGRESOS DIGNOS

Para que las personas puedan atender sus necesidades básicas tales como alimentos, vivienda, vestuario, salud, transporte, educación, diversión, comunicaciones y otros gastos requiere de salario e ingresos dignos. El Gobierno hace presupuesto para atender las necesidades de una persona sola y las de una familia, que hoy debería estar integrada por papá, mamá y un hijo, máximo dos.

Y llega a determinar lo que llama la CANASTA BÁSICA FAMILIAR cuyo costo mínimo llega a un promedio de $1.400.000. Esto significa que tanto papá como mamá deben generar ingresos y que el Estado debe aportar por lo menos educación y salud de muy buena calidad y de manera oportuna.

Si estos presupuestos fallan las familias tendrán déficit en la satisfacción de sus necesidades y quienes más expuestos estarán a riesgos y peligros son los hijos. Un hijo mal alimentado, mal tratado, mal atendido en salud, con educación deficiente, con cultura de música guerrera y sin un medio de recreación decente y altamente positivo es presa fácil de malas costumbres, de vicios, de sexo fácil e irresponsable y los delincuentes lo pueden atraer fácilmente.

MANEJO RESPONSABLE DEL SALARIO

Dijimos que $1.4000.000 al mes es lo mínimo necesario para atender las necesidades básicas de una familia integrada por 4 personas. Esto significa que no se puede distraer un solo peso. Pero las oportunidades y ocasiones se presentan como demonios seductores. Los mismos gobernantes viven en función de organizar bazares, parrandas, verbenas populares con orquestas que interpretan música popular y las personas son animadas por la primera cerveza y el primer trago gratis para que sigan la ingesta sin límites ni en la cantidad de tomata, ni en el derroche, ni en la desinhibición de tal manera que se las personas se crecen, se vuelven machos, las mujeres se pierden y en no pocas veces pierden su control, su decencia y la hebilla de sus vestiduras.

EL TRABAJADOR DEBE OFRECER UN BUEN SERVICIO PARA GANAR RECOMPENSAS POR SUS ÉXITOS

La mayoría de los empleadores ofrecen recompensas por el buen trabajo de sus empleados. Puede que no sean grandes sumas, pero un permiso para estudiar, un préstamo sin intereses, una semana de salario adicional, un regalo de cumpleaños o de navidad pueden ayudar a mejorar los ingresos y a obtener una mejor preparación para un ascenso o para un mejor empleo.

PAGO DE PRESTACIONES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Hay sectores y regiones en las que los empleadores no pagan las PRESTACIONES DE LEY y no aportan para seguridad social. Es un riesgo grande para el empleador y un desamparo para el empleado. Hay que pagar las prestaciones de ley y por lo menos el mínimo de salario. Y los subsidios y elementos de trabajo que sean menester.

TRABAJADORES POR DÍAS

Los trabajadores por días que sean permanentes tienen derecho a prestaciones y a la seguridad social por semanas, según el número de días trabajados. Y si se trata de jornal es importante tener en cuenta la clase de trabajo y la calidad profesional. Y si se trata de profesionales independientes es necesario que aporten a la seguridad social como independientes. Hay que asegurar una vida digna luego de los 60 cuando el trabajo o es pesado o es escaso y en todo caso es la hora de tomar la vida con calma y con el ingreso vital digno asegurado.

EL TRABAJADOR DEBE SER RESPONSABLE

Todos los trabajos demandan una respuesta profesional por parte de quien presta el servicio. Por lo menos la persona debe ser honrada, cumplida, eficiente de tal manera que haga las cosas bien, que su trabajo sea excelente, que responda por sus actos y que no viva buscando disculpas para justificar su inoperancia, que tenga deseos de superación, que si se comprometió a entregar la obra el viernes a las 5 de la tarde la entregue el jueves anterior o por tarde el viernes al medio día.

DESDE AHORA PAZ Y AMOR EN NAVIDAD Y EN LOS AÑOS QUE VIENEN

A todos los seguidores del diplomado, a sus amigos, a sus familias les deseo que la PAZ Y EL AMOR sean sus fieles compañeros durante estas celebraciones de fin de año y durante todos los años venideros.

No olvidemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que cada día, en cada minuto, podemos mejorar nuestras vidas. No dejemos perder esta maravillosa oportunidad de ser mejores cada día para bien de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestra Colombia.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ

Sigamos cultivando la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 11 al 17 de diciembre de 2017.

