Alcalde Peñalosa le pide al Congeso una ley nacional que prohíba la venta de pólvora a particulares

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le hizo un llamado al Congreso de la República para que contemple una ley de carácter nacional que prohíba la venta de pólvora a particulares.

Según con Peñalosa, la venta debería restringirse para que sólo profesionales en pirotecnia manipulen la pólvora y así deducir a cero los casos de niños quemados en la época de diciembre.

“Esto debería ser una prohibición nacional, no hay justificación para que no haya una ley nacional que expida el congreso que prohíba a cualquiera que no sea profesional en el tema”, comentó Peñalosa.

El mandatario capitalino señaló que se han realizado 17 operativos en la ciudad en contra de expendedores de pólvora en los cuales se ha incautado más de una tonelada de ese elemento.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Bogotá reveló que 13 personas quemadas con pólvora se han registrado en lo que va de corrido de diciembre, 4 de ellas son menores de edad.

La administración distrital emitió una circular que le da luz verde a las autoridades para que ingresen a viviendas que tengan en su interior pólvora.

“Ingresará a inmuebles, cuando fuere de imperiosa necesidad, para proteger la vida e integridad de las personas, si en su interior se están manipulando o usando artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimento de los requisitos establecidos por la ley”, puntualizó el Distrito.