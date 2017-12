Creemos en la paz, pero como un triunfo del Estado de Derecho sobre los criminales: Iván Duque

El nuevo candidato del Centro Democrático, Iván Duque, se refirió a sus nuevas propuestas de gobierno relacionadas con la seguridad democrática, la solicitud de presentar un acto legislativo para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable y la desmovilización de las Farc.

“Presidente Uribe, qué gran honor estar acá con usted, qué gran honor ser su candidato, qué gran honor servirle a Colombia a su lado. Para mí ese ha sido el honor más grande de mi vida y créame que voy a trabajar todos los días, para que usted se sienta orgulloso del legado que ha dejado en esta nueva generación.

Doctor Carlos Holmes Trujillo, lo quiero saludar muy especialmente reconociéndole ese inmenso talento, esa experiencia, la dirección política que usted asume ahora del partido, es un orgullo para todos, usted ha sido un caballero de la política y quiero siempre contar con su consejo, muchísimas gracias. Saludo también a su esposa Alba Lucía, que ha sido nuestra compañera en muchas giras, pero además nuestra cómplice en muchos pecadillos por ahí que tenemos en todos estos recorridos por Colombia. Quiero saludar especialmente y sí, bueno, dice Paloma que aclaremos que son gastronómicos para que no se va aquí a generar ningún problema.

La doctora Nubia Stella Martínez nuestra directora del partido, un saludo muy especial, felicitaciones por ese gran trabajo. Doctor Rafael Nieto, también, usted se merece un gran reconocimiento. Cuando usted llegó a esta campaña, usted llegó a energizar a mucha juventud en Colombia; usted defendió sus ideas, recorrió el país, planteó propuestas y hoy tenemos que trabajar juntos para que sean las banderas de todos. Muchísimas gracias.

A María del Rosario le puedo decir tantas cosas porque le tengo, además, especial cariño, es mi compañera de la Comisión Tercera del Senado y María del Rosario siempre le pasa a uno eso, cuando uno estaba en el colegio con el pilo del curso ¿no?, ella siempre tiene las últimas notas, los últimos apuntes, entonces, emular con ella en la comisión y trabajar con ella de verdad que es algo que lo motiva a uno a ser mejor todos los días. Charo, gracias por esa disciplina y por lo que has hecho por esta bancada. Y debo decir que aquí si no puedo ser ni siquiera imparcial porque Paloma y yo tenemos una amistad muy cercana y además que la recuerdo todos los días en mi casa, la recordamos con María Juliana, porque nuestro gato Fígaro fue la primera herencia de mascota que tienen mis hijos, entonces eso hace que mis hijos sean palomistas. Peor debo decir que Paloma es, Paloma es una energía muy grande en nuestro partido, es una fuerza de vida, es una fuerza de transmisión de energía y además es una gran batalladora. Qué honor compartir también contigo esta experiencia.

Y tengo a mi lado a la mujer de mi vida, a la madre de mis hijos, ala compañera de todo lo que ha sido este proyecto que hemos construido juntos. A María Juliana, mi esposa, todo mi amor y mi gratitud.

Quiero empezar diciendo esto: hoy vengo a esta ciudad sagrada de nuestra historia republicana, a recibir con honor y con humildad, la nominación como candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático. Lo hago con orgullo porque hemos recorrido el país en una sana emulación de ideas y porque hemos consultado nuestras bases y nuestros simpatizantes, y hoy tenemos una decisión que nos invita a la unión y a pensar en el futuro de Colombia, siguiendo el legado y la inspiración de nuestro presidente fundador, Álvaro Uribe Vélez.

Presidente Uribe, usted ha sido mi mentor y tuve el honor de ser parte de su gobierno como miembro de su equipo económico. Lo he acompañado desde el momento en que dejó la Presidencia y tuve el honor de estar a su lado como asesor ante las Naciones Unidas. Como su profesor asistente, como responsable de su agenda internacional y luego como Senador de la República. Hoy, mi mayor deseo, es seguir consolidando el uribismo en cabeza del Centro Democrático, como una opción política que se gane el corazón de los colombianos y que nos permita recuperar la confianza para construir un mejor país. Tenemos que unirnos como colectividad y convertirnos en un gran equipo que recorra cada rincón del territorio, ganando los corazones y los afectos de nuestros compatriotas.

Quiero agradecer a todos los precandidatos del partido, con quienes recorrimos el país. María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Carlos Holmes Trujillo, son grandes seres humanos y profesionales de las mejores calidades con quienes tenemos que trabajar en equipo. Quiero contar con su apoyo decidido. Los doctores Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos, son dos líderes naturales de nuestro partido, cuya experiencia y conocimiento son fundamentales para hacer realidad nuestros objetivos. Los valoramos, los respetamos y los invitamos a trabajar unidos como usiribistas y miembros del Centro Democrático.

Fue en Rionegro, en 1863, cuando nació una Constitución que definió la importancia en nuestro país de las libertades de prensa, iniciativa empresarial, enseñanza y asociación. Debemos hacerle una invitación a todos los colombianos, para pensar en un mejor país, para recuperar la esperanza y pasar muchas páginas que han ensombrecido nuestra historia. Para que avancemos en esa dirección, tenemos que obrar conforme a la esencia de uribismo. Por eso los invito a que superemos los debates anacrónicos de izquierda y derecha, y miremos hacia adelante, construyendo unos equilibrios democráticos indestructibles.

Para nosotros, la seguridad es un valor democrático, un bien público necesario para que todos los colombianos podamos ejercer nuestras libertades. Sin seguridad somos prisioneros de la zozobra, la intimidación y el capricho de los criminales. Por eso, ha llegado el momento de pasar las páginas de la impunidad y lograr que en nuestro país la seguridad y la justicia, construyan legalidad, donde el mensaje al delincuente sea, ‘el que la hace, la paga’. La legalidad fue una de las inspiraciones de la campaña del No en el plebiscito, nunca se trató de destruir los acuerdos, pero sí de defender el Estado de Derecho y hacer todas las reformas estructurales necesarias para que no se premie al delincuente. La voz de las mayorías expresada en las urnas el pasado 2 de octubre del 2016, fue desconocida por una refrendación espuria y luego por un procedimiento legislativo, donde se han creado serias amenazas a nuestra seguridad nacional.

En defensa de la legalidad, nuestros mensajes son claros: vamos a presentar un acto legislativo para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable; vamos a dejar claro que la sustitución y la erradicación de cultivos ilícitos, debe ser obligatoria y no voluntaria. Y vamos a decir, también, con firmeza que no vamos a permitir que el narcotráfico sea un delito amnistiable en nuestro país. Y también vamos a mandar un mensaje claro y vamos a ser enfáticos, en que armas escondidas y dineros escondidos que no hayan sido entregados, para su destrucción o para la reparación efectiva de las víctimas, significa que los cabecillas de las Farc han cometido un delito nuevo y perderán todos los beneficios.

Somos amigos de la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera, asegurando la no repetición. Pero seremos enfáticos: ningún responsable de delitos de lesa humanidad puede tener elegibilidad y mucho menos sin decir toda la verdad, reparar a las víctimas y cumplir sus penas. Colombia se respeta y no vamos a dejar que los verdugos de tantos colombianos, posen impunemente como prohombres.

Creemos en la paz, pero como un triunfo del Estado de Derecho sobre los criminales, y no como jun sometimiento del Estado ante la intimidación de los violentos.

La legalidad nos exige que enfrentemos sin tregua la corrupción, vamos a enfrentarla sin vacilaciones, y le vamos a devolver a todos los colombianos la confianza en las instituciones. Nuestra agenda es clara: vamos a despolitizar todas las entidades del Estado y dejarán de ser botines del clientelismo, capturados por feudos políticos. Crearemos unidades especializadas de investigación con los entes de control, para perseguir las fortunas de los corruptos y pondremos en marcha extinción de dominio rápida, para quitarles hasta el último peso que le han usurpado a los ciudadanos. Vamos a ser implacables y empresa que corrompa a funcionarios ni la empresa ni sus dueños podrán jamás contratar con el Estado.

Erradicaremos la mermelada del presupuesto y desaparecerán las partidas globales que se prestan para el trueque de votos por contratos. Lucharé con este gran equipo, contra los carteles de únicos proponentes, contra los abusos en los planes de ordenamiento territorial e impondremos rigurosas normas de transparencia para que las entidades de Estado hagan públicas todas las llamadas y reuniones con parlamentarios, magistrados y grupos de interés.

La legalidad también nos demanda que luchemos sin tregua contra el microtráfico, para que los jíbaros dejen de amenazar a nuestras familias. Me la voy a jugar para que la sociedad colombiana enfrente este flagelo con la prevención desde la familia y el colegio. Enfrentaremos los cultivos ilícitos y no renunciaremos a ningún método de erradicación y daremos plena aplicación al acto legislativo 02 de 2009, firmado por Álvaro Uribe que prohíbe la dosis personal en Colombia.

Vamos a pasar la página de los carteles, los combos y las oficinas del crimen, y tendremos una sociedad que se sienta protegida por el imperio de la ley. La legalidad también nos invita a entender que si educamos al niño, nunca tendremos que castigar al adulto. Vamos a promover una educación en valores y me comprometo a retomar el sistema educativo con las cátedras de cívica y urbanidad, para que formemos ciudadanos de bien, que por su propia convicción están inmunes a cualquier tentación de la violencia, el crimen o la corrupción. Una sociedad que siembra valores, construye un verdadero camino hacia el desarrollo.

Ha llegado la hora de pasar la página de los avivatos o el vivo vive del bobo, para que nos sintamos orgullosos de los éticos, los laboriosos y los honestos.

La legalidad es la hija de la seguridad democrática, Presidente Uribe, la seguridad es el verdadero camino para alcanzar la paz. Por eso activaremos de nuevo la política de cooperantes que usted con tanto esmero sembró en el país. Las recompensas por delatar al delincuente y los consejos semanales de seguridad, con el liderazgo del Presidente de la República. Igualmente, impulsaremos las denuncias electrónicas, para georreferenciar el delito y mejoraremos la dotación del pie de fuerza.

La verdadera paz, la verdadera paz es la ausencia de miedo y el triunfo de la justicia, y eso nos obliga a enfrentar las zonas de tolerancia, las fronteras invisibles o las zonas rojas. Ningún lugar del territorio estará vetado para defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos.

Así como nos lo jugamos por la legalidad, Colombia necesita una nueva política económica. Ha llegado el momento de pasar la página de un Estado derrochón que ve a los empresarios como una vaca lechera, que la ordeña para gastar indiscriminadamente, para que sembremos una verdadera cultura de emprendimiento, donde el pequeño, el mediano y el gran empresario, sea el socio del progreso. Colombia debe ser un país que en lugar de obstaculizar el desarrollo de las empresas, debe facilitar su progreso y su éxito. El éxito de los emprendedores es el éxito de Colombia. Vamos a trabajar para eliminar todos los gastos innecesarios, adelantar una reforma a la administración pública que genere ahorros permanentes. Vamos a trabajar para reducir la evasión de impuestos de renta y de IVA por lo menos en un cincuenta por ciento”.