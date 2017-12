Se reduce desbalance externo de Colombia

Loterias

Loterías del 11 de diciembre en Colombia:

Cundinamarca 5009 – Serie 074

Tolima 8887 – Serie 011

DORADO

Mañana 4151 – Tarde 0969

CULONA:

0536

SUPER ASTRO SOL

5354 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

1934 – Signo Virgo

PIJAO:

2933

PAISITA:

Día 8018 – Noche 2003

CHONTICO:

Día 1716 – Noche 3074

CAFETERITO:

Tarde 8444 – Noche 3209

SINUANO:

Día 8449 – Noche 9916

CASH THREE:

Día 251 – Noche 400

PLAY FOUR:

Día 1266 – Noche 7181

SAMAN:

2056

CARIBEÑA:

Día 9201 – Noche 3527

WIN FOUR:

3004

EVENING:

6253

MOTILÓN:

Tarde 6365 – Noche 2000

LA BOLITA

Día 3669 – Noche 8935

LA FANTÁSTICA:

Día 5604 – Noche 4590

EL COLONO:

2770