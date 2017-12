Estas son las recomendaciones de seguridad para el partido entre Millonarios y Santa Fe

Todo esta listo para la gran final del fútbol colombiano entre Millonarios y Santa Fe en el estadio El Campín. Por lo tanto, la Policía Nacional publicó una serie de recomendaciones para las personas que asistirán al partido.

Por lo menos 1.300 uniformados reforzarán la seguridad en la ciudad antes, durante y después de la fiesta deportiva.

Estas son las recomendaciones que hizo la Policía para los asistentes al partido:

-Solo se permitirá el ingreso a la hinchada local, es decir, a los seguidores de Millonarios.

-Los hinchas que ingresen al sector sur del estadio podrán ingresar elementos musicales y trapos.

-Los hinchas que ingresen al sector oriental podrán ingresar cuatro trapos, tapa tribunas e instrumentos musicales.

-El sector norte del estadio ‘El Campín’ será una tribuna familiar, en donde ingresarán niños mayores de 5 años acompañados de un adulto responsable.

-No se podrán ingresar elementos contundentes.

-No está permitido el ingreso de extintores de humo o tinta de colores.

-No se pueden ingresar sombrillas de puntas metálicas o contundentes.

-No se permitirá el ingreso de sustancias alucinógenas.

-No se permitirá el ingreso de tubos de papel o cartón.

-No está permitido el ingreso de sustancias psicoactivas o alucinógenas.

-No está permitido el ingreso de armas de fuego o armas blancas.

-No se permitirá el ingreso de papel picado al estadio.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Instituto de Participación Bogotá se reunió con los representantes de las barras capitalinas: ‘Guardia- Albirroja Sur’, ‘Comandos Azules’ y las barras tradicionales con el fin de pactar una serie de acuerdos tales como:

-La hinchada local no podrá utilizar pólvora en las celebraciones.

-Toda la fanaticada debe acatar el decreto de Ley Seca en los alrededores del estadio ‘El Campín’.

-Los asistentes al evento futbolístico deben mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del estadio.

La alcaldía decretó la medida de Ley Seca en unas zonas de la localidad de Teusaquillo, en los alrededores del estadio el Campín, con el fin de preservar el orden público de la ciudad, durante la final del Fútbol Profesional Colombiano entre Santa Fe y Millonarios, este miércoles 13 de diciembre.

La medida cubre el perímetro de la calle 63 con carrera 30 hasta la calle 53 con carrera 30, desde la calle 53 con carrera 30 hasta la calle 63 con carrera 24 y desde la calle 63 con carrera 24 hasta la calle 63 con 30, desde las 10:00 a.m. del miércoles hasta las 11:59 p.m. del mismo día.

Foto: Millonarios.com