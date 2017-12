La indiferencia del Distrito ante la problemática de deterioro de los andenes al norte de Bogotá

A pesar de las tutelas y recursos que han interpuesto los habitantes del sector de la calle 78 con carrera 15 en Bogotá, el Distrito no ha solucionado el problema de los daños en los andenes donde los adoquines están totalmente destruidos.

Los habitantes de este sector se enfrentan a diario ante un riesgo por los andenes de esta zona que están en pésimos estado.

“Hemos entrado personas al local para socorrerlas luego de que se tropiezan por las baldosas levantadas. Se han roto la cara, se han partido los tobillos, es decir, lesiones graves. Inclusive yo también me caí y me pegué en una pierna”, comentó a RCN Radio José Franciso, quien tiene un local de comidas en esta zona.

Por su parte, Fernando Sastoque, comerciante y dueño de una papelería contó que “las personas ya no entran porque evitan circular por esta zona por miedo a caerse y esto me ha bajado las ventas demasiado. Antes tenía 6 empleados y ahora solo atendemos mi esposa y yo porque no tenemos con qué pagar ayudantes”.

También Clara Garzón, administradora del centro comercial Paseo del Lago y residente de este sector, desde 2010 han intentado que el distrito les solucione este problema pero no han tenido respuesta.

“Inclusive me han respondido por escrito que nos van a solucionar pero siempre lo aplazan de a seis meses y ya llevamos 7 años o más con un problema que nos está afectando mucho porque hasta el agua se entra”, comentó Clara Garzón.

Según cifras del Concejo de Bogotá, durante el 2016 se reportaron 52 muertes a causa de las fallas en la infraestructura de Bogotá tales como baches, adoquines en mal estado, huecos en los andenes y mal estado de los puentes peatonales.