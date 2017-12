Los herederos de Odebrecht y vínculos con ilegales en listas a Senado y Cámara 2018

–La Fundación Paz y Reconciliación dio a conocer “una primera lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes con importantes cuestionamientos en su vida pública”.



Según la ONG, “la mayoría de ellos pertenecen a clanes que tienen un gran control de la política regional y una influencia decisiva en la política nacional”.

En la presentación del listado, la Fundación Paz y Reconciliación explica que los clanes son grupos bajo la influencia de familias con poder político o territorial y que en Colombia define los “entramados de poder que en los últimos treinta años han dominado la política regional y que, con pocas excepciones, se han nutrido de dineros ilegales, tráfico de influencias y manejo clientelista de las instituciones”.

Añade que los escándalos de corrupción o violencia en que se ven inmersos estos grupos son cada vez más frecuentes. En esta coyuntura resaltan los ligados a los sobornos de la empresa Odebrecht y los vinculados al “Cartel de la toga”.

Y explica: Se nos ha reprochado, siempre que presentamos estas listas, que incluyamos a personas jóvenes o recién llegados a la política que no han sido condenados o no tienen procesos judiciales y su aparición en las denuncias obedece a sus vinculaciones familiares. Se nos dice que no hay delitos de sangre. Respondemos siempre que derivan sus votos y su poder de esos nexos familiares y por eso los incluimos. Nosotros no tenemos ni buscamos ningún papel judicial. Sólo aspiramos a poner una alerta en la opinión pública”.



En el informe, que titula “Herederos de Odebrecht y vínculos con ilegales en listas a Senado y Cámara 2018”, detalla así “los candidatos al congreso con serios cuestionamientos”:

Santander

Lina María Barrera Rueda

Aspira a ser reelegida en la Cámara de Representantes por el Parido Conservador. Es heredera de la estructura política de Iván Díaz Mateus, quien fue condenado en 2009 a 72 meses de prisión por el escándalo de la ‘yidispolítica’. Es hermana de Juan Carlos Barrera Rueda, condenado a 17 años de prisión por desempeñarse como tesorero del Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar de las AUC. En 2010, cuando Díaz Mateus estaba en la cárcel, Lina Barrera realizó su campaña a la Cámara de Representantes con los votos de Díaz Mateus.

Richard Aguilar

Candidato al Senado por el Partido Cambio Radical. Es hijo y heredero de la estructura criminal de Hugo Aguilar condenado a 9 años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Richard Aguilar fue gobernador de Santander en el periodo 2012 – 2015, tras la captura de su padre. Aspira a ocupar el cargo que deja su hermano, Mauricio Aguilar, quien se desempeñó como senador durante dos cuatrienios y, de acuerdo con fuentes consultadas por la Fundación Paz y Reconciliación, abandonaría su escaño en el Congreso para buscar la Gobernación en 2019.

Doris Vega

Aspira a ser reelegida como senadora por el Partido Opción Ciudadana. Es esposa y heredera de Luis Alberto Gil Castillo, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares. Destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 20 años.

Arauca

José Facundo Castillo Cisneros

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. Ha sido objeto de 32 investigaciones, 18 de ellas activas, por delitos como: enriquecimiento ilícito, homicidio culposo, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y por acción, y delitos contra la administración pública. El Fiscal General anunció que se están investigando las posibles irregularidades en la compra del avión ambulancia, los sobrecostos en la doble calzada del municipio de Arauca, los contratos de alimentación escolar y algunos contratos de la vía Arauca-Cravo Norte.

Asimismo, Castillo es el gerente de la campaña electoral de Vargas Lleras en Arauca. El vínculo entre Castillo y Vargas Lleras lo facilitó el exgobernador, Julio Enrique Acosta Bernal, quien es conocido por ser el hombre más cercano a Vargas Lleras en Arauca. Acosta fue condenado por concierto para delinquir y por el homicidio agravado del Registrador Juan Plazas Lomónaco en el año 2003. Fue recapturado por un caso de corrupción en la construcción del Parque ecoturístico Los Libertadores.

Luis Emilio “El Pato” Tovar

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Es heredero político de Julio Acosta, quien fue Gobernador de Arauca de 2004 a 2007 por el partido Cambio Radical. Acosta está condenado por concierto para delinquir (financió su campaña a la gobernación con 500 millones de pesos provenientes del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC) y por el homicidio agravado del Registrador Juan Plazas Lomónaco en el año 2003. El jefe de escoltas de Julio Acosta Bernal, Félix Bata, se convirtió luego en el comandante paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca. Acosta fue liberado y posteriormente recapturado, por fallo de la Corte Suprema de Justicia, para responder en un caso de corrupción relacionado con la construcción del Parque ecoturístico Los Libertadores.

Caldas

Óscar Tulio Lizcano

Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de La U. Sufrió un doloroso y repudiable secuestró a manos de las Farc en Riosucio (Caldas) en 2000, cuando se desempeñaba como Representante a la Cámara. Óscar Tulio Lizcano fue reemplazado por su hijo Mauricio en el ejercicio político durante su cautiverio. Mauricio logró extender la influencia más allá del departamento de Caldas, obtuvo una gran votación en Antioquia y alcanzó la presidencia del Congreso. En los últimos meses ha sido objeto de una investigación por irregularidades en la adquisición de un predio, reclamado por víctimas de despojo y ha sido mencionado también en el escándalo del “Cartel de la Toga”. Óscar Tulio regresa para hacerse cargo del caudal electoral.

Atlántico

Armando Benedetti

Aspira a ser reelegido al Senado de la República por el Partido de La U. Ha sido vinculado al escándalo de Odebrecht por el Fiscal General de la Nación, quien compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que ella determine si abre investigación. Benedetti adelanta una dura controversia con el Fiscal Nestor Humberto Martinez defendiendo su inocencia y acusando a Martinez de persecusión política. Ha ido incluso más lejos al señalar que es el Fiscal quien tuvo vínculos con Odebrecht.

Laura Fortich

Candidata al Senado de la República por el Partido Liberal. Heredera de la estructura política del senador Álvaro Ashton, quien es objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por el denominado “Cartel de la Toga” y ha sido capturado por este y otros delitos.

Jaime Amín

Candidato al Senado por el Centro Democrático. En 2002, la campaña de Jaime Alejandro Amín a la Cámara fue apoyada financieramente por la empresa de chances Uniapuestas, propiedad de Enilce López “la Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror.

Años después, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre por el escándalo de la supuesta repartición de notarías a cambio del voto por el proyecto de reelección presidencial en el 2004. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró auto inhibitorio en el proceso que se le adelantaba por las irregularidades en la entrega de notarías durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión se tomó al considerar que después de estudiar las pruebas allegadas,no se puede inferir que los parlamentarios hubieran incurrido en un tráfico de influencias. En 2014 fue elegido como Senador.

Casanare

Julio Ramos

Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, hace parte del Clan De La Casita. Ramos es heredero político de Nelson Mariño, quien fue elegido como gobernador en 2011 y posteriormente destituido e inhabilitado por irregularidades en la celebración de contratos relacionados con regalías. Además de Mariño, el poder De La Casita está en manos del exgobernador Marco Tulio Ruiz y el ex Representante a la Cámara, José Rodolfo Pérez, hermano y heredero de Miguel Ángel Pérez, quien en 2006 fue condenado a 15 años de cárcel por recibir el apoyo del bloque paramilitar de Martin Llanos. El jefe político del Clan es Marco Tulio Ruiz, quien en 2016 acompañó al entonces Vicepresidente German Vargas Lleras a la entrega de viviendas en el departamento.

Bolívar

Lidio García

Candidato al Senado por el Partido Liberal. Investigado por nexos estructuras paramilitares de las AUC en la Costa Caribe, su proceso se encuentra en indagación previa en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la investigación quedó “engavetada” durante años y en los últimos meses ha vuelto a ventilarse su caso con las revelaciones del denominado Cartel de la Toga.

A fines de 2016 se hicieron públicas unas grabaciones entre el senador García y una delegada de la Registraduría en Bolívar, en los que se habla de la entrega de unos puestos a cambio de favores para salvar la credencial al alcalde de Morales (Bolívar), Rodolfo Díaz Díaz, del mismo grupo político del senador García. La elección del alcalde fue demandada por presuntas irregularidades durante la votación y el escrutinio de los comicios en 2015. La ayuda de la delegada de Registraduría consistía precisamente en emitir conceptos favorables ante el magistrado del Tribunal Administrativo que investigó la demanda electoral. Las grabaciones involucraban a otros concejales y políticos, como a la misma delegada de la Registraduría, quienes fueron capturados. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe investigación abierta al senador García por tales hechos.

Nadya Georgette Blel

Candidata al Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su padre, el ex congresista Vicente Blel, condenado por sus acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC para determinar los apoyos del grupo armado a los candidatos apoyados por Blel en Bolívar, mediante sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2010.

Antonio José Correa

Candidato al Senado por Opción Ciudadana. Heredero de la estructura criminal de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. La campaña de Correa al Senado en 2010 recibió $210 millones de pesos de Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, “la Gata”. Es objeto de 3 investigaciones preliminares ante la Corte Suprema de Justicia, una de ellas por parapolítica.

En 2016, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) reseñó a María Flórez Urzola, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa, como colaboradora de Enilce López, “La Gata”, para el lavado de activos.

Daira de Jesús Galvis

Candidata al Senado por Cambio Radical. Fue abogada de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror.

Daira Galvis es objeto de 2 investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia, una por nexos con grupos armados paramilitares. Recibió en 2014 el apoyo de Silfredo Morales, ex alcalde de María La Baja, quien fue condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Andrés García Zuccardi

Candidato al Senado por La U. Heredero de la estructura política de los García Romero. Hijo de los ex senadores de la República Juan José García, condenado por peculado por apropiación ilegal de recursos y Piedad Zuccardi, llamada a juicio por parapolítica por recibir apoyos de los Frentes Sur de Bolívar y Bloque Central Bolívar. Su hermano Juan José está casado con una hija de Rafael Abello, más conocido como ‘el mono Abello’, ex jefe del cartel de la Costa y uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, donde pagó 18 años de cárcel. Es sobrino de Álvaro “el Gordo” García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, cometida por el Bloque Héroes de Los Montes de María (AUC) en el 2000.

Sandra Villadiego

Candidata al Senado por La U. Esposa y heredera de la estructura política de Miguel Ángel Rangel, condenado por nexos con paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Auc. La Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta indagaciones y determinará en las próximas semanas si abre investigación preliminar contra la senadora Villadiego por el caso Odebrecht.

Karen Cure

Candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Aliada de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror.

Hernando Padaui

Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Socio del ex Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno. Es objeto de una indagación en la Corte Suprema de Justicia por fraude electoral. En los comicios para el Congreso de la República en 2010, los jurados de votación de los municipios de Magangué, Talaigua Nuevo y Altos del Rosario adulteraron los resultados obtenidos por Padaui. La Corte concluyó en auto del 7 de junio pasado que no había evidencia que lo comprometiera penalmente y resolvió inhibirse de abrir una investigación en su contra. No obstante, el 14 del mismo mes, el demandante interpuso un recurso de reposición a ese auto y el 4 de septiembre envió un memorial a la Corte, donde le expone “coincidencias”. Una de ellas es “que los abogados de Padaui ante la Corte eran el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla, hoy recluidos en centro penitenciario”. Asimismo que Padauí mostró interés en el proceso penal adelantado contra los escrutadores. En el último auto proferido sobre el caso en mención, la Corte señala que no se iniciará investigación formal contra Padauí, tal como lo solicita el demandante, porque “no existe la inferencia razonable de la participación delictual requerida para ello”. No obstante, ordena “proseguir con la indagación previa y ordenar la práctica de las pruebas que se estimen idóneas”.

Fabio Amín

Aspira a ser reelegido al Senado de la República por el Partido Liberal. El representante Amín pertenecía hasta hace poco al Clan Liberal de Córdoba, en cabeza de la senadora Arleth Casado de López y su esposo Juan Manuel López Cabrales (condenado por parapolítica por firmar el pacto de ralito). Llegó a la Cámara como fórmula de Juan Manuel López Cabrales en 2006. Se estima que fungió durante varios periodos como representante del parapolítico López Cabrales. En 2015 fue recusado por la Red de Veedurías Ciudadanas para votar por el proyecto de ley de equilibrio de poderes por tener 2 investigaciones preliminares en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente se apartó de su relación política con el Clan Liberal de la senadora Arleth Casado y Juan Manuel López Cabrales (después de más de una década de alianza).

Córdoba

Arleth Casado de López

Aspira a ser reelegida como senadora por el Partido Liberal. Esposa y heredera de la estructura política de Juan Manuel López Cabrales, condenado en 2008 por haber firmado el Pacto de Ralito. Casado fue aliada del exsenador Musa Besaile, salpicado por el caso de Odebrecht y el Cartel de la Toga, en las elecciones locales del 2015. A fines de noviembre, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Arleth Casado por haber recibido dinero a cambio de favorecer a la multinacional brasileña Odebrecht, en la adjudicación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra.

Nora María García Burgos

Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Es objeto de una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por nexos con alias “Julián Bolívar” y “Ernesto Báez”, comandantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Marcos Pineda García, hijo de la senadora García, fue alcalde municipal de Montería en el periodo 2008-2011 y fue suspendido e inhabilitado por la Procuradoría, tras comprobarse irregularidades en la sanción de cuatro proyectos de acuerdos municipales. En 2015, Marcos Pineda García fue elegido nuevamente alcalde de Montería y en la actualidad es objeto de una investigación penal (delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por omisión, y falsedad ideológica en documento público) y de una investigación disciplinaria por irregularidades en la celebración de diversos contratos para remodelar varias instalaciones deportivas de Montería.

Carlos Camargo Assis, yerno de la senadora Nora García, fue magistrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue el encargado de archivar el proceso contra Óscar Iván Zuluaga por la financiación de su campaña con dinero de Odebrecht. Camargo renunció a su magistratura, para no inhabilitar a su suegra, Nora García Burgos, candidata al Senado en 2018.

Yamina del Carmen Pestana Rojas

Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Es heredera de la estructura política de su hermano Pedro Pestana, condenado por sus nexos con grupos paramilitares en 2009. Ana Pestana, su hermana, es diputada en Sucre y hace parte de la mesa directiva de la duma (2016-2019).

En noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra de la senadora Pestana, por el presunto desvío de 7.000 millones de pesos de la EPS indígena Manexca a su campaña en 2014.

Johnny Besaile Fayad

Candidato al Senado por el partido de La U. Heredero de la estructura política de su hermano, el ex senador Musa Besaile, quien se encuentra preso por su participación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Johnny Besaile no es objeto de investigación judicial, pero fue mencionado en el proceso que se adelanta contra su hermano Musa por el último caso señalado. Según declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, cuando Moreno le solicitó dinero a Musa Besaile para frenar su proceso por parapolítica, Johnny acompañó a su hermano Musa a una notaría en Sahagún para autenticar un documento en el que mencionaban todos los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas. El documento fue entregado como prueba a los magistrados de la Corte Suprema.

Eduardo José Tous de la Ossa

Candidato al Senado por el Partido de La U. Heredero de la estructura política del ex senador Bernardo “Ñoño” Elías, quien perdió su curul de senador por ser objeto de investigación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Tous de la Ossa podría estar también involucrado en el caso Odebrecht y la Fiscalía compulsó copias recientemente a la Corte Suprema de Justicia para que se le investigue.

Entre 2007 y 2013, Tous de la Ossa fue director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Durante su administración se ejecutaron alrededor de 100 obras de infraestructura para la atención integral de la primera infancia, o lo que hoy se denomina Centros de Desarrollo Infantil (CDI), espacios se convirtieron en foco de corrupción, con deficiente infraestructura, provisión de alimentos insalubres y condiciones paupérrimas de adecuación. En 2011, la Procuraduría Regional abrió una investigación contra Tous de la Ossa por la celebración de contratos millonarios relacionados con la primera infancia, y que el ICBF regional habría otorgado a fundaciones relacionadas con la campaña política del exalcalde de Sahagún para el periodo 2012-2015, Carlos Elías Hoyos. Una denuncia hecha por el portal Semana.com en marzo de 2011, señalaba a José Tous por haber adjudicado contratos por 1.800 millones de pesos entre 2010 y 2011 a la fundación Fedesco, la cual tenía presuntamente en su junta directiva a Jorge Montes, mano derecha del senador Ñoño Elías, primo de Carlos Elías. Una investigación que no logró mayor impacto en los órganos de control.

Julio Elías Vidal

Candidato a la Cámara por el Partido de la U. Hermano y heredero de la estructura política del ex senador Bernardo “Ñoño” Elías, quien perdió su curul de senador por ser objeto de investigación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”.

Sara Piedrahita Lyons

Aspira a ser reelegida en la Cámara por el partido de la U. Pertenecía al Clan de los “Ñoños”, antes de la ruptura política de su primo, el ex gobernador Alejandro Lyons, con los ex senadores Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías. Piedrahita llegó en 2014 a la Cámara como fórmula del ex senador Martín Morales Diz, heredero del Clan de los Jattin e investigado por homicidio, paramilitarismo y narcotráfico.

Piedrahíta ha estado relacionada en las investigaciones por corrupción contra su primo Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, quien pudo haber favorecido la financiación de la campaña de la representante Piedrahíta en 2014. Se ha revelado que 5 de los grandes aportantes a la campaña de Piedrahíta posteriormente se vieron favorecidos con contratos en municipios de Córdoba.

Erasmo Zuleta Bechara

Candidato a la Cámara por el Partido de La U. Uno de los herederos políticos de Musa Besaile, quien perdió su curul como senador y se encuentra preso por su participación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Erasmo Zuleta Bechara es hijo de Mara Bechara, exrectora de la Universidad del Sinú y exconcejal de Montería, quien actualmente es procesada (junto a su hermana María Fátima) por el desfalco de recursos públicos en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, propiedad familiar que lleva el nombre del patriarca. Las hermanas Bechara son acusadas de desviar más de 7 mil millones de pesos girados al departamento de Córdoba en el año 2013, por proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación, durante la administración de Lyons. La ley que dio origen al asunto fue impulsada por el representante Raymundo Méndez Bechara, sobrino de las hermanas Bechara y primo de Erasmo Zuleta Bechara.

Sucre

Antonio Guerra de la Espriella

Aspira a ser reelegido en el Senado por el partido Cambio Radical. La Corte Suprema de Justicia le abrió indagación preliminar por el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, pues habría recibido dineros de la empresa Odebrecht por una posible gestión para la consecución de los recursos que financiarían las obras del tramo Ocaña – Gamarra y a su campaña habrían ingresado dineros de Odebrecht. La Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria por recepción de dineros de la firma brasileña para la adjudicación de proyectos, la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto “lobby” ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera. Aparece también vinculado al denominado “Cartel de la Toga” por la Procuraduría.

El senador Guerra de la Espriella ha sido acusado de tener nexos con el bloque Héroe de Los Montes de María de las AUC. El proceso concluyó en 2011 con un auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte decidió revocar el auto en 2014, pues aparecieron nuevas evidencias de sus vínculos con grupos paramilitares. Su caso, sin embargo, fue “engavetado” durante años en la Corte, asunto que ha sido revelado por los hechos relacionados con el denominado “Cartel de la Toga”.

Guerra de la Espriella es sobrino de Julio César Guerra Tulena, exsenador y exgobernador de Sucre, quien fue suspendido 8 meses de su cargo por la entrega irregular del negocio del chance a la empresa de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC.

Julio Miguel Guerra Sotto

Aspira a ser reelegido en el Senado por el partido Opción Ciudadana. El senador Guerra Sotto es hijo del ex gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, exsenador y exgobernador de Sucre, quien fue suspendido 8 meses de su cargo por la entrega irregular del negocio del chance a la empresa de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. Guerra Soto es heredero político del exsenador Yahir Acuña, objeto de múltiples investigaciones penales y disciplinarias.

Juliana Escalante García

Candidata al Senado por Cambio Radical. Es hija de la senadora Teresita García Romero y heredera de la estructura política de su tío, Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a más de 40 años por la masacre de Macayepo por la Corte Suprema de Justicia. A finales de septiembre se convocó una fiesta de apertura de su campaña en Betunia (Sucre), a la que habrían asistido unas 1000 personas. De acuerdo con diversas fuentes, hubo reparto de billetes de 20 mil y boletas para asistir a la corraleja de Betulia, donde se ubica el criadero Veracruz, propiedad del ex senador Musa Besaile Fayad.

Cauca

Daniel Garcés Carabalí

Candidato a la Cámara (circunscripción especial afro) por SUMA (uno somos todos). Garcés Carabalí es sobrino y uno de los herederos políticos del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado en el 2011 por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. Martínez fue también destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, en fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

Valle del Cauca

Álvaro Henry Monedero

Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Es heredero de la estructura política del ex gobernador, Juan Carlos Abadía, procesado por actos de corrupción y vinculado al “Cartel de la Toga”.

Roosevelt Rodríguez Rengifo

Candidato al Senado por el partido de La U. Es el principal heredero de la estructura política de la baronesa electoral del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, actual Gobernadora del Valle. La Corte Suprema de Justicia le abrió sendas investigaciones preliminares a Dilian Francisco Toro por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria y en febrero de 2013 renunció a su curul para enfrentar a la justicia. Fue liberada posteriormente y elegida Gobernadora del Valle en 2015.

Edinson Delgado Ruiz

Aspira a ser reelegido en el Senado por el Partido Liberal. Delgado es aliado del ex alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, quien fue capturado en el 2016 por los delitos de peculado, concierto para delinquir y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, según denuncias hechas por familiares del ex concejal de Buenaventura, Stalin Ortiz, el ex concejal Ortiz fue asesinado después de una reunión a la cual había sido invitado por el senador Édinson Delgado para reunirse con Valencia. El ex concejal Ortiz había denunciando la corrupción en el puerto de Buenaventura y en el Hospital Luis Ablanque de la Plata, en la administración de Bartolo Valencia.

El senador Delgado ha sido apoyado por varios representantes a la Cámara cuestionados. El primero es Moisés Orozco Vicuña, quien ocupó la curul afro hasta el 14 de julio de 2016, cuando el Consejo de Estado decidió anular su elección por falsedad en documento público. Orozco es señalado de ser abogado de narcotraficantes en Yumbo, además de ser respaldado por Yair Acuña (acusado de parapolítica en Sucre).

William Rodríguez Cabal

Candidato al Senado por el partido Opción Ciudadana. Rodríguez Cabal es heredero político de Juan Carlos Martínez Sinisterra, el ex senador condenado en el 2011 por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. Martínez fue también destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, en fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

José Ritter López

Candidato al Senado por el partido de La U. Aliado político de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle y objeto de sendas investigaciones preliminares por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Corte Suprema le dictó a Toro medida de aseguramiento con detención domiciliaria y en febrero de 2013 ella renunció a su curul para enfrentar a la justicia. Fue liberada posteriormente y elegida Gobernadora del Valle en 2015.

Ana Ximena Polanco

Candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de negritudes, avalada por el partido Opción Ciudadana. Polanco fue la tesorera del Valle del Cauca en la gobernación de Juan Carlos Abadía, entre 2008 y 2010, año en que este último fue destituido por la Procuraduría por participación indebida en política. El prontuario de los Abadía se remonta a cuando su padre, el ex senador Carlos Herney Abadía, estuvo vinculado al escándalo del proceso 8.000 y cumplió una condena de 50 meses por recibir dineros del Cartel de Cali. En el 2009, la familia de Juan Carlos Abadía recibió 800 millones de pesos del programa Agro Ingreso Seguro. Con estos dineros se financió parte de la campaña a la gobernación de Juan Carlos Abadía. En mayo de 2010, Abadía fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, al concluir que el ex gobernador participó indebidamente en política. En febrero de 2012, la Contraloría General de la República responsabilizó a Juan Carlos Abadía por el detrimento de más de 110 mil millones de pesos en el contrato que suscribió la Licorera del Valle con la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral.

Antioquia

Olga Lucía Suárez Mira

Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su hermano, el ex senador y prófugo Óscar Suárez Mira, condenado a 9 años de prisión por nexos con grupos paramilitares. La senadora Suárez es también objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por nexos con grupos paramilitares, pero el proceso se encuentra “engavetado” desde hace años. Su otro hermano, César Suárez Mira, es alcalde de Bello y es investigado por la falsificación de su título de bachiller.

Juan Diego Gómez Jiménez

Aspira a ser reelegido en el Senado por el Partido Conservador. Ha sido salpicado con el caso Odebrecht, pues existen evidencias de que se reunió con el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. Gómez fue también salpicado en un proceso de usurpación de tierras en Bello (Antioquia), en el que su padre, Orlando Gómez, fue condenado a ocho años de prisión.

José Ignacio Mesa Betancur

Aspira a ser reelegido en la Cámara de Representates por el partido Cambio Radical. Heredero de la estructura política de su padre Jorge Mesa, quien fue alcalde de Envigado 6 veces, Representante a la Cámara y cuestionado por sus vínculos con Pablo Escobar. La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar a Mesa Betancur por nexos con grupos armados, específicamente por alianzas que habría establecido con la ‘Oficina de Envigado’ en su campaña al Senado de 2002.

Norte de Santander

Ciro Rodríguez

Aspira a ser reelegido como Representante a la Cámara por el Partido Conservador. Rodríguez es objeto de investigaciones por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht, específicamente en la adjudicación del contrato para la construcción de La Ruta del Sol en la vía Ocaña-Gamarra. Así mismo, es investigado por apoyar el contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht y por desarrollar lobby ante la Superintendencia Financiera.

Wilmer Ramiro Carrillo

Aspira a ser reelegido Representante a la Cámara por el Partido de la U. Carrillo cuenta con el apoyo de la red política de los Mora Jaramillo y el apoyo del exgobernador de Santander William Villamizar es investigado por peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Villamizar es cercano al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de cárcel por el asesinato del Coordinador Departamental de la Red de Veedurías (RedVer), Pedro Durán, en 2003.

Manuel Guillermo Mora Jaramillo

Aspira a ser reelegido Senador por el Partido de la U. Mora Jaramillo es investigado por sus presuntos nexos con grupos armados ilegales. En 2003, cuando era alcalde de Cúcuta, estuvo involucrado en el homicidio del entonces Coordinador de la Red de Veedurías, Pedro Durán, quien días antes de su muerte había denunciado públicamente a Mora por desfalcos en la contratación.

Nariño

Rafael Alberto Escrucería Lorza

Candidato a Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Hijo y heredero de la estructura política de los Escrucería. Rafael es hijo de Samuel Alberto Escrucería Manzi, el primer congresista en la historia del país que perdió su investidura. Rafael es nieto de Samuel Alberto Escrucería Delgado, fallecido en una cárcel de Estados Unidos purgando una pena por narcotráfico.

Cesar

José Alfredo Gnecco

Aspira a ser reelegido al Senado por el Partido de la U. Es hijo y heredero de la estructura criminal del Clan de los Gnecco. Fue representante a la Cámara por el Cesar (2010-2014). Es hijo de Lucas Gnecco y sobrino de Cielo Gnecco. Llegó al Senado con el apoyo en La Guajira de “Kiko” Gómez Cerchar, quien es primo de Cielo Gnecco y fue condenado a 55 años de prisión por homicidio. De acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, el Clan de los Gnecco ha realizado campañas políticas en zonas de invasiones ilegales en Valledupar y ha ofrecido a los invasores la respectiva legalización, a cambio de votos.

Sergio Araujo

Aspira al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Su familia ha sido señalada de tener vínculos con los paramilitares en el Cesar. Su hermano, Álvaro Araujo Castro fue condenado por concierto para delinquir y constreñimiento al elector por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2010 a 9 años de prisión. Su padre, Álvaro Araujo Noguera fue investigado por presuntos vínculos con Rodrigo Tovar. Sergio Araujo es primo del condenado ex gobernador Hernando Molina Araujo, quien además perteneció a las AUC.

Didier Lobo Chinchilla

Aspira al Senado por el partido Cambio Radical. Es heredero de la estructura política del Clan Gnecco Desde el 2016 la Contraloría le remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría unos hallazgos de posibles sobrecostos por más de 3 mil millones de pesos, en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales que Lobo hizo mientras era mandatario de La Jagua de Ibirico.

Alfredo ‘Ape’ Cuello

Aspira a ser reelegido a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Es heredero de la estructura política del Clan Gnecco y ha sido salpicado en el caso CA. De acuerdo con el exdirector de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, Cuello fue uno de los tres congresistas que se reunieron con Otto Bula, quien tuvo la misión de conseguir la adjudicación del contrato Ocaña-Gamarra. Cuello es objeto de una investigación preliminar por irregularidades en la celebración de contratos firmados cuando ejerció como presidente de la Cámara.

Eloy ‘Chichí’ Quintero

Candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Fue señalado públicamente por Pedro Muvdi de estar relacionado con el narcotraficante Techo Ospina, quien cumple una condena de 11 años en Estados Unidos. Muvdi denunció amenazas contra su vida por esa acusación.

Fawzi Muvdi Anillo

Aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Liberal. Es hijo y heredero de la estructura política del excongresista liberal Pedro Muvdi Arangüena, condenado a 13 años por nexos con grupos paramilitares. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que Muvdi hizo parte de la alianza paramilitar, constituyendo una pieza trascendental en el proyecto económico y político del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

La Guajira

Alfredo Rafael Deluque Zuleta

Aspira a ser reelegido como Representante a la Cámara por el Partido de la U. Ha sido apoyado política y financieramente por Cielo Redondo, jefe política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”, del Bloque Contra Insurgencia Wayuu que operó en La Alta Guajira. Alfredo Deluque es miembro de Nueva Fuerza Guajira, el movimiento liderado por Jorge Pérez Bernier, a quien la Procuraduría abrió un proceso por irregularidades presentadas en seis contratos de prestación de servicios de salud en La Guajira. Deluque es hijo del exgobernador destituido Hernando Deluque, quien fue condenado a 9 años de presión y los paga en su casa y desde allí dirige la campaña de su hijo. .

Fernando Gómez Bacci

Candidato al Senado por el Partido Opción Ciudadana. Es hijo y heredero de la estructura política del exgobernador de La Guajira “Kiko Gómez”, quien está pagando una condena de 55 años de cárcel por tres homicidios y aún cuenta con procesos abiertos ante la justicia, por otros posibles asesinatos y presuntas relaciones con bandas criminales, en especial con la del narcotraficante alias “Marquitos”.

José Durán

Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. José Durán es heredero de la estructura política del exgobernador ‘Kiko Gómez’, quien está pagando una condena de 55 años de cárcel por tres homicidios y aún cuenta con procesos abiertos ante la justicia, por otros posibles asesinatos y presuntas relaciones con bandas criminales, en especial con la del narcotraficante alias “Marquitos”.

Magdalena

Fabián Castillo

Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es heredero de la estructura política y política del Clan Cotes. Asimismo, lo apoya José Francisco ‘Chico’ Zúñiga Vives, condenado por parapolítica. También lo apoya el llamado clan de los Dávila, encabezado por Chelito Dávila, hijo de Chelo Dávila, condenado por parapolítica, y por Eduardo Dávila Armenta, condenado por parapolítica y por homicidio. En Aracataca lo apoya Pedro Sánchez, procesado judicialmente por crímenes contra personas protegidas.

José Pinedo Campo

Aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es hijo y heredero político de Miguel Pinedo Vidal, expresidente del Senado y exGobernador del Magdalena, condenado por nexos con grupos paramilitares por la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Mario Farelo

Aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Es hijo de Zunilda Daza, exconcejala de El Difícil y “señalada en 2012 por la Fiscalía de haber firmado el “Pacto de Chivolo” con los paramilitares de ‘Jorge 40’”. De igual forma, es aliada del Clan Cotes y esposa del exalcalde de Santa Marta, José Francisco ‘Chico’ Zúñiga, quien fue condenado por nexos con grupos paramilitares.

Franklin Lozano

Candidato a la Cámara de Representantes por el partido Opción Ciudadana. Es el hijo y heredero político de Franklin Lozano Andrade, ex diputado condenado por nexos con grupos paramilitares. Es aliado del clan Cotes.

Jaime Serrano

Aspira a ser reelegido en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Serrano es objeto de 5 investigaciones penales por la conformación y financiación de grupos paramilitares, el fraude procesal y falsedad en documento privado.

Kelyn Johana

Candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Es heredera de la estructura política de su esposo, el parapolítico Rodrigo Roncallo, quien fue condenado por haber firmado el Pacto de Chivolo con el paramilitar ‘Jorge 40’.

Chocó

Nilton Córdoba Manyoma

Aspira a ser reelegido a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. El ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno afirmó que el representante a la Cámara (Partido Liberal) por Chocó pagó $ 200 millones al magistrado auxiliar Camilo Ruiz para evitar una orden de captura. En diciembre, el despacho de Gustavo Malo le abrió investigación formal sin detención.

Putumayo

Argenis Velásquez

Aspira a ser reelegida a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Velázquez se estaría favoreciendo de puestos y espacios para fortalecer sus aspiraciones electorales y quien, además, ha sido vinculada por el Ex fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, a los escándalos del cartel de la toga por haber pagado 200’000.000 para evitar una orden de captura en su contra. Por este último hecho, la Corte Suprema recientemente le abrió una indagación preliminar.

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

El Gobierno nacional y las FARC suscribieron en La Habana un Acuerdo de Paz, que tuvo como efecto jurídico la suspensión de órdenes de captura contra los militantes de los ex combatientes. Fue una medida temporal y excepcional, condicionada a que ellos se presenten a la Jurisdicción Especial de la Paz con el objetivo de cumplir con el sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, para asegurar su participación política en 2018.

A finales de mayo de 2017, se aprobó el proyecto de reforma constitucional en el que se dio vía libre a la creación del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), así como la posibilidad de obtener 10 curules en el Congreso de la República: 5 en Senado y 5 en Cámara de Representantes. Posteriormente, la Ley Estatutaria de la JEP estipuló que, aunque la condición de participación política de la Farc en la democracia colombiana es un caso atípico, son necesarias unas medidas excepcionales para garantizar su presencia en el Congreso de forma transitoria: el sometimiento ante la JEP y la reparación a las víctimas, entre otras.

Como resultado de lo anterior, la Farc conformó listas para Cámara territorial en Antioquia, Santander, Atlántico y Bogotá. Y en Senado, conformó una lista con 23 aspirantes, de los cuales: 11 son civiles y 12 excombatientes. A continuación, la lista de ex combatientes al Senado:

1-Iván Márquez Marín (Ex combatiente)

2-Pablo Catatumbo Torres (Ex combatiente)

3-Judith Simanca Herrera alias “Victoria Sandino” (Ex combatiente)

4-Julián Gallo Cubillos alias “Carlos Antonio Lozada” (Ex combatiente)

5-Griselda Lobo Silva alias “Sandra Ramírez” (Ex combatiente)

6-Israel Alberto Zúñiga Iriarte alias “Benkos Biojó” (Ex combatiente)

7-Alfonso Lopez Mendez alias “Efrén Arboleda” (Ex combatiente)

8-Jesus Emilio Carvajalino Carvajalino alias “Andrés París” (Ex combatiente)

9-Abelardo Caicedo Colorado alias “Solís Almeida” (Ex Combatiente

10-Fabian Ramirez Cabrera (Ex combatiente)

11-Fredy Escobar Moncada alias “Jimy Ríos” (Ex combatiente)

12-Ronald Rojas Ramos alias “Ramiro Durán” (Ex combatiente)