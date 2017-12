Se suicidó legislador estadounidense Dan Johnson que había sido acusado de abuso sexual

– El Representante estatal de Kentucky, Dan Johnson, quien estaba bajo investigación por presunto abuso sexual, se suicidó de un tiro en la frente, según lo reportó el forense del condado de Bullitt.

De acuerdo con la versión entrega por el alguacil del condado de Bullitt, Donnie Tinnell, el legislador condujo hacia el puente sobre el Salt River en Greenwell Ford Road, estacionó en el lado norte y se pegó un tiro frente a su auto.

El cuerpo de Johnson fue encontrado en la orilla del río.

El legislador republicano de Kentucky estaba siendo investigado tras ser acusado de abusar sexualmente de una joven de 17 años.

De acuerdo con los documentos judiciales el supuesto abuso sexual tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo en 2012 en una sala del Corazón de Fire City Church, donde Johnson era pastor.

La presunta víctima dijo a las autoridades que Johnson, que había estado bebiendo mucho, se le acercó, la besó y la acarició debajo de su ropa.

El martes en una rueda de prensa que ofreció en su iglesia en Bardstown Road, Johnson negó las acusaciones.

Este miércoles, poco antes de las 5 de la tarde, Johnson publicó el siguiente mensaje en su página de Facebook:

Las acusaciones de NPR son falsas DIOS y solo DIOS sabe la verdad, nada es lo que dicen ser. AMERICA no sobrevivirá a este tipo de juez y falsa noticia del jurado. Los conservadores toman una posición. AMO A DIOS y AMO A MI ESPOSA, ¡quién es la mejor ESPOSA del mundo, Mi amor para siempre! Mi mamá y mi papá mi FAMILIA y mis cinco hijos y Nueve nietos, dos con los estómagos y muchos más por venir, cada uno de ustedes o un regalo total de DIOS, sean fuertes, REBECCA los necesita. 9-11-2001 NYC / WTC, PTSD 24/7 16 años es una enfermedad que me quitará la vida, no puedo soportarlo más. Ha ganado esta vida. PERO EL CIELO ES MI HOGAR “POR FAVOR, ESCUCHA DE CERCA, SOLO HAY tres cosas que te pido que hagas, si me amas es (1) no culpes a nadie, Satanás es el acusador, así que culpa al mismo diablo. (2) Perdona y Ama a todos especialmente a ti mismo. (3) Lo más importante, AMA A DIOS. PD AMO A MIS AMIGOS, USTEDES SON FAMILIARES! ¡DIOS AMA A TODA LA GENTE SIN IMPORTAR QUÉ!