Presidente peruano notifica que no se dejará amedrentar y no renunciará por escándalo de Odebrecht

–“No voy a abdicar ni a mi honor ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Estoy dispuesto a defender mi verdad. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder”, aseguró el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en un mensaje a la nación de 3 minutos.

Añadió que está dispuesto a “defender la verdad ante la comisión Lava Jato y ante la fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario”.

En su intervención televisada, el presidente Kuczynski, salpicado por el escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, estuvo acompañado por el pleno del Consejo de Ministros y los parlamentarios de la bancada de Peruanos por el Kambio.

El hecho es que los líderes de cuatro partidos políticos peruanos le han pedido a Kuczynski su renuncia por su relación con Odebrecht.

“Lo digo muy claro: pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran, y ante todos los peruanos. Y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos”, notificó el mandatario.

Exhortó además a todos los actores políticos a sumarse en la defensa de la democracia y el estado de derecho.

“Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder”, recalcó el jefe de Estado.

“Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro ni me oculto ni tengo motivos para hacerlo. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de darla”, expresó.

De esta manera, explicó que ayer integrantes de la comisión Lava Jato presentaron reportes de la empresa Odebrecht, referidos a supuestos pagos por servicios que Kuczynski habría prestado a favor de dicha empresa.

“Eso es falso. No nos dejemos confundir. Yo les quiero explicar lo que está pasando”, aseguró el mandatario al referirse ante el tendencioso reporte que menciona que habría recibido más de 4 millones de dólares que exhibió ayer la comisión Lava Jato.

El jefe de Estado exhibió dos páginas completas de supuestos depósitos y una tercera con solo siete de ellos, y dijo que dicha información está referida a la empresa First Capital, “una empresa con la que ya he declarado no tener ninguna relación como socio ni como ejecutivo”.

Asimismo mostró un documento de la constitución de la referida empresa, de propiedad exclusiva del señor Gerardo Sepúlveda.

De esta manera fue enfático en señalar que de los depósitos incluidos en esas páginas, el único que tiene relación con el jefe de Estado es el que ya mencionó el sábado pasado en una emisora de alcance nacional.

“Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa, de manera absolutamente legítima, mientras no ocupaba ningún cargo público”, remarcó.

Comentó también que presentó una factura a First Capital, en la que no guarda relación alguna con la empresa Odebrecht. Los ingresos fueron declarados públicamente y se efectuó el pago de los respectivos impuestos, en el año 2012, pues nunca tuvo la menor intención de ocultar nada.

“En conclusión, de todos los depósitos de estas dos páginas, de los 4 millones de dólares que supuestamente habría recibido, salvo por esta factura, ninguno, absolutamente ninguno tiene que ver conmigo”, subrayó.

Con relación a los siete depósitos a la empresa Westfield Capital, el mandatario precisó con claridad que sí es de su propiedad conforme lo establece su declaración de intereses presentada a inicios de 2017.

“Lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses del 31 de enero de este año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión ni administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público”, señaló.

Kuczynski manifestó que el detalle de los pagos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda. “Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda la que aparece en este y en todos esos contratos “, afirmó el mandatario.

Finalmente, Kuczynski señaló que “es indispensable que expliquemos lo que está pasando aquí: la corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. Es así de claro y así de grave”.