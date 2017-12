Corte Suprema abre investigación preliminar contra tres congresistas

Loterias

Loterías del 14 de diciembre en Colombia:

Bogotá 1628 – Serie 150

Quindio 0102 – Serie 021

DORADO

Mañana 9340 – Tarde 8904

CULONA:

8681

SUPER ASTRO SOL

3847 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

9273 – Signo Tauro

PIJAO:

1142

PAISITA:

Día 7083 – Noche 1886

CHONTICO:

Día 9695 – Noche 2429

CAFETERITO:

Tarde 9906 – Noche 8393

SINUANO:

Día 1357 – Noche 4120

CASH THREE:

Día 796 – Noche 731

PLAY FOUR:

Día 8399 – Noche 1382

SAMAN:

2546

CARIBEÑA:

Día 0557 – Noche 9326

WIN FOUR:

6171

EVENING:

3670

MOTILÓN:

Tarde 1931 – Noche 4314

LA BOLITA

Día 4363 – Noche 3557

LA FANTÁSTICA:

Día 0812 – Noche 9259

EL COLONO:

0421