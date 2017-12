BALANCES Y COMPROMISOS

Por:Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (164)

ÉPOCA PARA EL RENACER DE LA FAMILIA

Diciembre y enero, épocas de NAVIDAD, son propicios para RENACER, para rehacer nuestras vidas en familia.

Somos cuerpo, mente, espiritualidad, afectividad, sociabilidad. QUERAMOS nuestras vidas y propongamos a ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. AMEMOS LOS MOMENTOS que nos dan una vida más DIGNA.



Que estas épocas del año y las muchas que vendrán en los años futuros sean de PAZ, AMOR Y CONCORDIA en nuestras familias para que logremos que PAZ, AMOR Y CONCORDIA en el futuro de nuestros hijos, nietos y las demás generaciones que vendrán en el futuro.

Hagamos énfasis en la UNIDAD FAMILIAR, EN EL AMOR FRATERNO, EN LA SOLIDARIDAD Y EN LA RECONCILIACIÓN.

BALANCES NECESARIOS

En los primeros días de enero acostumbramos a comprometernos con proyectos de superación personal y familiar. Muchos de ellos se han olvidado en febrero. Nos quedan pocos días para hacer el balance sobre los resultados de lo que prometimos en diciembre pasado. Seguramente hay cosas pendientes y ya no podremos cumplirlas este año. No hay razón para la desesperanza. Nunca es tarde para empezar de nuevo y mañana puede ser nunca. Entonces mi recomendación es que hagamos el balance de todo lo bueno que nos ha pasado este año, de lo que hemos logrado, de lo que hemos ganado y de lo que hemos logrado cuidar para no perderlo. Y si algo nos parece que fue negativo debemos trazar caminos para que no lo volvamos a vivir. No olvidemos: mientras haya vida, habrá esperanza y mientras haya esperanza nada está perdido.

LA FAMILIA, OBJETIVO DESDE DIFERENTES FLANCOS

La familia es la cédula fundamental de la sociedad. Recordemos que UN PAÍS ES LO QUE SON SUS FAMILIAS Y SUS ESCUELAS. Por esta razón la familia es objetivo principal en todos los campos del quehacer humano. Y no son pocos los que pretenden que termine la responsabilidad y la unidad familiar y otros más los que atacan con agresiva violencia a los integrantes de la familia.

Si algo nos debe mover para renovar nuestros compromisos para el 2018 es el crear barreras infranqueables para que recuperemos la fortaleza en la familia. CERO VIOLENCIA DESDE EN SENO DE LA FAMILIA Y DESDE EL EXTERIOR DEL NÚCLEO FAMILIAR y CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES Y CERO EMBARAZOS NO PLANEADOS DE MANERA RESPONSABLE.

Excelente que renovemos nuestro compromiso del buen trato, de la palabra decente, del olvido de toda palabra que ofenda o sea vulgar u ofensiva, del respeto en todos los espacios de nuestra vida, del saludar por el nombre, del olvido de los sobrenombres y el trato impersonal, de dar las gracias, del presentar excusas, de no invadir los espacios ajenos, de la sonrisa generosa, de la solidaridad, de la bondad, de no venganza o retaliación y cero egoísmo. Si cumplimos estos compromisos pronto tendremos familias renovadas en el afecto, en la visión de un futuro promisorio.

COMPROMISO CON NUESTRA PATRIA

Nunca antes como ahora tenemos la obligación de intervenir en la conformación responsable del Gobierno de Colombia y de nuestro propio futuro. Hay que votar por quienes de manera sincera se comprometan, y den confianza de que van a cumplir con la garantía de los derechos básicos fundamentales de los desprotegidos y hagan obras para cerrar las brechas de las INEQUIDADES. Elegir con la cabeza y no con el corazón y menos por paga o promesas de burocracia.

El voto debe ser útil. El voto en blanco, tal como está reglamentado, no generará ningún beneficio. Lo reconocen para que sea un distractor de quienes sienten rechazo a la llamada clase política y quienes lo ejercen, inconscientemente benefician a quienes pretenden rechazar.

En el 2018, la abstención debe ser mínima. Que sobre esta sentencia no quede duda.

DESDE AHORA PAZ Y AMOR EN NAVIDAD Y EN LOS AÑOS QUE VIENEN

A todos los seguidores del diplomado, a sus amigos, a sus familias les deseo que la PAZ Y EL AMOR sean sus fieles compañeros durante estas celebraciones de fin de año y durante todos los años venideros.

No olvidemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que cada día, en cada minuto, podemos mejorar nuestras vidas. No dejemos perder esta maravillosa oportunidad de ser mejores cada día para bien de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestra Colombia.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ

Sigamos cultivando la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

RECESO

Gracias a todas las familias que me han acompañado en este proyecto pedagógico. Por las fiestas de fin de año el DIPLOMADO regresará el martes 9 de enero de 2018. Sigamos el auto aprendizaje a través de todos los medios de información que tengamos a nuestro alcance. PAZ Y AMOR.

Bogotá, del 18 al 24 de diciembre de 2017.

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 3153374680