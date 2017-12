Exfiscal Gustavo Moreno será extraditado cuando acabe de decir la verdad: Santos

Loterias

Loterías del 18 de diciembre en Colombia:

Cundinamarca 4455 – Serie 071

Tolima 4388 – Serie 083

DORADO

Mañana 7182 – Tarde 8596

CULONA:

1750

SUPER ASTRO SOL

2333 -Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

4976 – Signo Capricornio

PIJAO:

9594

PAISITA:

Día 9889 – Noche 4597

CHONTICO:

Día 2537 – Noche 5923

CAFETERITO:

Tarde 5224 – Noche 1818

SINUANO:

Día 3985 – Noche 0980

CASH THREE:

Día 861 – Noche 536

PLAY FOUR:

Día 8850 – Noche 0074

SAMAN:

4014

CARIBEÑA:

Día 4985 – Noche 3195

WIN FOUR:

9946

EVENING:

3079

MOTILÓN:

Tarde 0852 – Noche 8669

LA BOLITA

Día 9718 – Noche 6759

LA FANTÁSTICA:

Día 5405 – Noche 6730

EL COLONO:

0481