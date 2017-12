Jonathan Fierro es el ganador de Protagonistas 2017

En una gran noche de música, invitados especiales y muchas emociones, llegó la gran final de ‘Protagonistas 2017’, en la que los cinco finalistas: Amílcar, Camilo, Jonathan, Daniella y María Paula, conocieron los resultados de las votaciones, donde los televidentes eligieron a Jonathan Fierro como el ganador del primer lugar del reality con un porcentaje de 41.16%.

El segundo lugar fue para Amílcar con 29.27%, el tercer puesto lo ocupó María Paula con 13.27%, el cuarto fue para Daniella con 11.63% y el quinto, para Camilo con 4.27%.

El participante nacido en Barranquilla, se arrodilló, alzó los brazos y dio gracias a Dios y a Colombia por su apoyo. “Me siento contentísimo en el corazón no me cabe toda la felicidad que tengo encima, estoy sin palabras. Gracias a todos esos colombianos que creyeron en mí y me apoyaron con sus votos. Los sueños sí se cumplen”, fueron sus primeras palabras.

La gala inició con una alfombra roja por la que desfilaron los ex participantes de PROTAGONISTAS-2017-FINAL-338‘Protagonistas 2017’, los jurados y los profesores que hicieron parte de esta versión, así como los familiares de los jóvenes y fue presentada por Gaby Garrido, ganadora de la temporada 2013 y Mateo Ramírez, ex participante en el mismo año y quien fue el encargado en esta versión de las redes sociales.

Posteriormente, el evento central conducido por Ximena Córdoba y Luciano D’Alessandro, contó con una nómina musical de lujo: el cantante venezolano Nacho, ex vocalista de la agrupación Chino & Nacho y el sabor vallenato lo puso el artista Peter Manjarrés.

Por ser el ganador, Jonathan recibió $300 millones de pesos y un carro cero kilómetros. Sin duda, esta gran noche quedará para siempre grabada en la memoria del barranquillero a quien seguramente muy pronto los televidentes podrán ver en la pantalla chica.