Centros de Enseñanza Automovilística deberán operar con sistemas biométricos

Por orden de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se puso en marcha un nuevo sistema de control en línea para los centros de enseñanza de conducción, con el objeto de evitar los fraudes en trámites y garantizar que quienes obtengan la licencia de conducción tengan la capacitación suficiente.

Javier Jaramillo, superintendente, señaló que ahora se usará la identificación biométrica que deberá activarse antes de cualquier clase que reciban, teórica o práctica; para verificar el cumplimiento de los tiempos necesarios.

Y agregó que: “Encontramos muchos casos en los que no coincidían los tiempos de certificación, con las clases recibidas, vehículos que no eran aptos para enseñanza o que no tenían pólizas, también instructores que no eran idóneos o escuelas con infraestructura deficiente”.

Jaramillo indicó además que: “Este es un sistema que va a funcionar en línea con el RUNT y la Registraduría, con el cual podremos corroborar que tanto instructor, como alumno, sean los que están en la sesión (…) también se aplicará a los exámenes que deberán presentar al final de cada uno de los cuatro módulos que deberá cumplir”.

Este modelo también se usará para las licencias de conducción de motocicletas, y resaltó que al año se autorizan ocho mil de estos documentos, de los cuales el 47% es para motos.

Y agregó que: “Para acceder a este sistema de agrandamiento de citas habrá tres formas, por una aplicación en el celular, yendo directamente al CEA o por medio de internet; con esto ya sabemos quién, dónde y a qué hora está recibiendo clase y verificar en tiempo real”.

La entidad dijo que el sistema biométrico estará conectado en línea con su plataforma de vigilancia.