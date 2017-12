Conductor de Uber denuncia que dos pasajeros le robaron el carro y sus pertenencias en Bogotá

Un conductor de Uber de Bogotá denunció que el pasado 16 de diciembre dos pasajeros que tomaron el servicio por la aplicación hurtaron sus pertenencias y el vehículo en un barrio del sur de la ciudad.

El conductor, identificado com Jaime Mahecha, aseguró que el servicio lo tomaron dos hombres en el barrio Techo. Cuando se encontraban en La Alquería lo cogieron del cuello y le pusieron el arma en la parte derecha de la cabeza.

“Me quitaron la alarma del carro, una plata que llevaba, me botaron al piso, me maltrataron, me dijeron de todo, que no me fuera hacer matar por un carro que no vale la pena, que no los volteara a mirar porque me disparaban, se subieron el carro y me robaron el carro”, afirmó el conductor.

El conductor intentó omunicarse con la aseguradora y la empresa Uber pero ninguna de las dos se ha hecho responsable por el hurto del vehículo.

“Uber brindará toda la información correspondiente sobre el viaje y el usuario que solicitó el servicio por medio de la plataforma” a las autoridades correspondientes cuando se haga el requerimiento, por lo que pide a los afectados realizar con celeridad la denuncia para avanzar con el proceso”, comentó la empresa en un comunicado.

La compañía inició que este tipo de hechos no obedecen a prácticas generalizadas dentro de la operación.

El dueño del vehículo afirmó en un video publicado en redes sociales que el carro, de marca KIA y de placas ZPP-750, está avaluado en 35 millones de pesos.

A comienzos de este año, a otro conductor de la misma plataforma le robaron el automotor en el barrio Boitá, en similares condiciones a las de Mahecha.