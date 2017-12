Secretaría de Salud inspecciona bebidas alcohólicas en Bogotá

En el marco del plan “Con Salud hay Navidad”, la Secretaría Distrital de Salud ha realizado desde el pasado 15 de noviembre hasta al 14 de diciembre de 2017, 40 operativos de inspección, vigilancia y control sanitario a 163 establecimientos de las 20 localidades de la ciudad, desarrollados por inspectores sanitarios de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito.

En estos operativos se han inspeccionado 29.843 litros de bebidas alcohólicas, de los cuales 82 litros han sido decomisados, principalmente por:

Bebidas alcohólicas alteradas 71% (modificación o degradación parcial o total de los constituyentes que le son propios).

Bebidas alcohólicas fraudulentas 29% (incumplimiento rotulado, sin registro sanitario, importado sin el cumplimiento de requisitos sanitarios, con nombre distinto al aprobado por la autoridad sanitaria, con declaraciones que puedan inducir a engaño, fecha de vencimiento expirada).

Durante esta temporada, la Secretaría de Salud realizará 90 operativos de inspección, vigilancia y control a bares, tabernas, discotecas, depósitos y otros expendios de bebidas alcohólicas para prevenir la venta y consumo de licores alterados, falsificados o fraudulentos, que generen riesgos para la salud de los consumidores.

La vigilancia se realiza a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, vino, aperitivos vínicos, whisky, brandy, vodka, cervezas y otras bebidas embriagantes. En ese sentido, de los 82 litros decomisados, 29 litros (35%) correspondieron a aguardiente; 27 litros (33%) licor crema; 22 litros (27%) a cerveza; 3 litros (4%) a vinos y 2 litros (2%) a vodka.

Todo producto que no cumpla las condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- (rotulado, sellado, almacenamiento, conservación, grado alcohólico y fecha de vencimiento, entre otros) es decomisado y destruido por la autoridad sanitaria.

Por ello, durante las “Novenas de Aguinaldos”, la Secretaría de Salud entrega a la ciudadanía las siguientes recomendaciones:

Compre el licor en sitios confiables.

Desconfíe si el licor que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado.

Evite comprar bebidas alcohólicas en puestos ambulantes, parques, casetas y establecimientos no autorizados.

Verifique que el empaque tenga el sello, la estampilla y la tapa en buen estado.

Revise la etiqueta: si se destiñe, se borra o se despega, rechace el licor.

Revise las tapas: no deben tener ningún tipo de fuga ni presentar deterioro.

Mire el contenido de la botella a contraluz: si el color no es uniforme o si trae partículas extrañas en suspensión o sedimentos, no lo consuma.

Revise que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan residuos de pegamento.

En sitios públicos, siempre exija que el licor se destape en presencia del consumidor.

Destruya en un lugar seguro el envase, la etiqueta y la tapa de la botella una vez desocupada, para evitar que sea reutilizada.