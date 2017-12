Asamblea Constituyente de Venezuela declara personas “no gratas” a diplomáticos de Canadá y Brasil

–“Personas no gratas” declaró la Asamblea Nacional Constituyente a los representantes diplomáticos de Canadá y Brasil, informó la presidenta de la instancia plenipotenciaria, Delcy Rodríguez.

La funcionaria dijo que en el caso del encargado de negocios de Canadá en Venezuela, Craib Kowalik, se decidió declararlo persona “non grata” por su “permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela”.

Indicó que a pesar de que la Cancillería venezolana ha hecho llamados de atención para que se respete la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, “persistentemente hacen declaraciones para pretender dar órdenes a Venezuela”.

En cuanto al embajador de Brasil, dijo que esta declaratoria se mantendrá hasta que se restituya el hilo constitucional que el Gobierno de facto de Temer vulneró en esa nación, luego de la destitución de la presidenta Dilma Roussef.

Rodríguez informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores hará los trámites para la concreción de dichas declaratorias.

LIBERACIÓN DE PRESOS POLITICOS

De otro lado, la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, que también preside Delcy Rodríguez, anunció que solicitó a la justicia otorgar medidas sustitutivas de prisión a más de 80 opositores que se encuentran detenidos o condenados por su participación en eventos violentos ocurridos entre 2014 y 2017, tanto en la jurisdicción civil como militar.

El presentar el primer informe parcial de dicha comisión, tras cuatro meses de trabajo, Rodríguez indicó que las recomendaciones están dirigidas a los órganos del sistema de justicia y al presidente Nicolás Maduro, producto de un proceso de revisión de las causas iniciadas contra las personas señaladas como responsables de los hechos de violencia con fines políticos ocurridos en el país.

Rodríguez refirió que, desde su primer momento de conformación, esta Comisión insistió en la incorporación de diputados opositores de la Asamblea Nacional al trabajo que adelantaba el equipo conformado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley constitucional que rige el funcionamiento de esta instancia.

No obstante, “y de manera irresponsable, cuando no indiferente, los partidos de oposición no han acudido a la convocatoria a esta iniciativa orientada a la verdad, a la justicia, la reconciliación nacional y la paz”.

En los últimos cuatro meses, se hizo la revisión de cada uno de los procesos penales iniciados contra los responsables de los hechos y se entrevistó directamente a los privados de libertad “con el objeto de explorar su disposición de contribuir con la justicia, el reconocimiento de las víctimas, la paz y la reconciliación nacional”.

Asimismo, ha realizado un proceso de revisión y acompañamiento de las víctimas de los hechos de violencia con fines políticos para el restablecimiento de la verdad, el acceso efectivo a la justicia y su adecuada atención integral, apuntó.

Informó que las 80 personas que serán beneficiadas con medidas alternas a la privación de libertad serán convocadas para que se presenten ante la Comisión. Durante este sábado la instancia está elaborando el cronograma para su recibimiento en los próximos días.

El propósito es que estas comparecencias “tengan un sentido pedagógico y de la cultura de paz, de tolerancia y de que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista que causaron la muerte de venezolanos y venezolanas no vuelvan a repetirse”, dijo.

La presidenta de la ANC reiteró que el eje central de las recomendaciones gira en torno a la reparación de las víctimas y que el país conozca la verdad sobre estos hechos, por lo que se contemplan trabajos comunitarios para las personas condenadas, como una forma de compensación a las víctimas.

“A través de la unidad, a través de la unión nacional nosotros podremos hacer posible el legado de nuestros libertadores y alejar esos vientos de intervención que a gritos permanentemente pide la oposición venezolana para nuestra patria”, señaló, al tiempo que manifestó que la Navidad “es un momento para el encuentro entre los venezolanos, es momento de respeto y para la reconciliación nacional”.

Rodríguez subrayó que la violencia “jamás podrá ser el camino para el ejercicio de los derechos políticos”.