El super clásico español: Barcelona le infligió humillante derrota al Real Madrid

–El clásico español fue para el Barcelona, que le infligió una humillante derrota en su propio patio al Real Madrid. El Barça 3, Real 0 fue el resultado final del encuentro realizado en el Santiago Bernabéu.

Las tres dianas del visitante catalán fueron en su orden de Suárez, Messi y Vidal, en un super clásico para olvidar por parte del dueño de casa, que quedó por fuera de la carrera por el título.

El Barça ahora está 14 puntos por encima del Real Madrid, que se ubica cuarto en la tabla.

O viéndolo desde otro ángulo, el Barcelona se adelantó 14 puntos sobre el Real Madrid en la parte superior de la Liga.

