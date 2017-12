En Bogotá, 200 víctimas de 11 departamentos se reunieron para planear su vida en el posconflicto

–Durante tres días, la Unidad para las Víctimas lideró en Bogotá un Taller de Vida en el que 200 sobrevivientes del conflicto provenientes de 26 municipios del país pensaron en la Colombia después de la guerra.

Las víctimas llegaron a Bogotá provenientes de 26 de los municipios más golpeados por la violencia para socializar sus experiencias de vida y prepararse de manera integral para aportarle de manera positiva, y desde sus territorios, a la Colombia del posconflicto.

La Unidad para las Víctimas lideró el ‘Primer Encuentro Nacional de Convivencia y Paz’, que hace parte de la primera fase de la Estrategia de Posconflicto en el que representantes del Gobierno, víctimas, de organismos de cooperación internacional y, en general de la sociedad, comienzan a pensar la construcción de sociedad en un entorno sin conflicto armado.

Los resultados de este Primer Taller constituyen insumos de la tarea de implementación del Acuerdo de Paz -que se suscribió hace un año con la entonces guerrilla de las FARC—y le permiten a la Unidad para las Víctimas afinar sus programas y estrategias sobre posconflicto de cara a la gestión de 2018 en el que las víctimas son protagonistas y gestoras de su futuro.

“He aprendido un emprendimiento que me va a sacar adelante, con esperanza y talento. Vamos a avanzar hacia un futuro en el que pueda darle a nuestros hijos y a las demás personas de mi San Vicente del Cagüán, mi ejemplo. Quiero enseñar lo que aprendí en esta reunión”, aseguró Margarita Pérez Sanchez.

“Hemos aportado con el ejemplo. Hemos aprendido del ejemplo de las más personas. Eso me llevo a mis amistades. Quiero agradecer a la Unidad para las Víctimas porque hoy me siento una mejor persona y siento que comienzo a vivir en un mejor país”, añadió.



A su turno, Ener Ararat, del municipio caucano de Buenos Aires, agradeció el trabajo de reparación integral. “A pesar de no haber recibido aún la indemnización (económica) sí me he beneficiado en capacitaciones. Nos trajeron a este congreso que se constituye en el mejor regalo de Navidad para las víctimas y nuestra esperanza de futuro”.

La actividad inició el lunes 19 y culminó el jueves 21. “Como víctima del Valle del Cauca siento que me llevo herramientas de vida para aportarle a mi sociedad. Hoy siento más orgullo de ser colombiano y me comprometo a construir un país mejor ahora que ya no hay guerra”, finalizó Walter Córdoba Garcés, de Valle del Cauca.

En palabras de Alicia Rueda, Subdirectora de Reparación Individual de la entidad, la estrategia de reparación, convivencia y paz es el resultado de la sumatoria de esfuerzos del Gobierno Nacional, los organismos de cooperación internacional, las mismas víctimas y la sociedad en general para planear un mejor país”, destacó

“Este encuentro nacional reunió a representantes correspondientes a una tercera parte del territorio nacional. Las víctimas representadas aquí expresaron su satisfacción e impacto positivo que este proyecto llevará a sus territorios y beneficiará sus vidas”, finalizó.

En el encuentro participaron víctimas de Caquetá, Putumayo, Meta, Cauca, Valle, Chocó, Antioquia, Nariño, Meta, Guaviare y Cundinamarca.