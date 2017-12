Encuesta de la MOE: Congresistas opinan sobre corrupción, compra de votos, curules de paz y hasta del matrimonio gay

–Para el 35 por ciento de los congresistas, el problema político más importante en Colombia es la corrupción, seguido el de la politización de la justicia (19%) y el desequilibrio de las ramas del poder publico (11%).

El 58% se declara a favor de limitar a un número determinado de períodos la posibilidad de reelección de miembros del Senado y la Cámara de Representnates.

El 87% de los congresistas encuestados están de acuerdo con la financiación totalmente pública de las campañas.

Estos guarismos corresponden al resultado de la Encuesta realizada por la Misión de Observación Electoral, MOE, entre Senadores y Representantes a la Cámara sobre diferentes tópicos sobre los cuales los congresistas tienen incidencia, incluyendo la compra de votos, las curules de paz para las víctimas, el matrimonio entre homosexuales y el aborto.

Al evaluar los resultados del sondeo, la MOE advierte: “Ambiguedad frente a la paz, críticos del gobierno en temas económicos y marcadas posturas tradicionales terminan caracterizando este congreso”.

El resultado del estudio, subraya la MOE, demuestra las diferencias entre lo que piensan los parlamentarios en privado y lo que finalmente votan en temas como las lista cerradas, la arquitectura institucional, la financiación de las campañas y la adquisición progresiva de derechos de la reciente reforma política.

La MOE destaca que en esta oportunidad se logró consultar presencialmente al 75% del Congreso, en una encuesta estructurada realizada entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre de 2017, periodo que coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia y el comienzo no oficial del debate electoral de 2018.

En cuanto al ambiente político que influyó durante el periodo de recolección de la información, la MOE destaca que el Congreso de la República debatía mediante un procedimiento excepcional, denominado Fast Track, los temas de la agenda de paz y de reforma política.

La encuesta se desarrolló en cuatro ejes temáticos dentro los cuales cada uno tiene su propia batería de preguntas:

1.Agenda político-electoral; 2. Agenda de paz; 3. Agenda económica; 4. Agenda social y de género.

No se hicieron preguntas sobre candidatos, ni de intensión de Voto.

De acuerdo con el resutado de la encuesta, la corrupción es el problema político más importante para los congresistas con un 35%, seguido por la politización de la justicia y de los organismos de control con 19% y desequilibrio en las ramas del poder público con 11%.

En orden descendente los problemas políticos que siguen son: abstención electoral 7%, Incertidumbre en la implementación del proceso de paz 7%.

Con respecto a la discusión de la reforma política, el estudio presentado por la MOE encontró que había temas en los que existía un acuerdo mayoritario de los congresistas. En orden estos temas eran: la financiación totalmente pública de las campañas electorales (87%), las listas cerradas para Senado y Cámara (57%), las listas cerradas para Asambleas y Concejos (55%), y limitar a un número determinado de períodos la posibilidad de reelección de miembros del Congreso (58%).

Un tema de alto consenso que no estaba en esta reforma fue el de la creación de un órgano electoral judicial especializado en investigar y juzgar altos dignatarios (83%).

Finalmente, una reforma al código electoral vigente, con 71% es el tema que más genera consensos dentro del Congreso según las respuestas de los congresistas encuestados.

La ampliación del período de alcaldes y gobernadores, con el 55% fue el tema que más desacuerdo generó.

En orden descendiente siguen:

La ampliación del período presidencial 51%,

La eliminación del umbral electoral para la adquisición de la personería jurídica 51%,

La importancia de la religión en el desarrollo de la política 46%,

La creación de tribunales electorales a nivel departamental 44%.

Este estudio permitió ver en qué temas no hay consenso y que pueden seguir generando un debate ideológico en futuras reformas:

1) Hacer obligatorio el voto de manera temporal o permanente, 2) limitar la posibilidad de reelección de miembros de corporaciones públicas de elección popular, 3) La conformación de movimientos políticos a través del registro de un número significativo de afiliados, (tema que había sobrevivido en la reforma hasta que llegó a comisión primera de Senado), 5) La inclusión de listas cremallera, 6) La eliminación de la figura de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales y, 7) que la Procuraduría afecte derechos políticos a través de sanciones disciplinarias.

Frente a las sanciones de responsabilidad política de los partidos políticos, los congresistas en lo que más de acuerdo están es con que las campañas devuelvan el dinero entregado por reposición de votos. En lo que menos están dispuestos a aceptar es a que el partido no pueda presentar candidatos para las siguientes elecciones.

El 36% de los encuestados señaló que se debe crear “Un solo órgano electoral que asuma las funciones de la Registraduría y el CNE”. Es paradógico, ya que es la misma que la Misión Electoral Especial entregó en su primer borrador de propuesta y la cual fue criticada al punto de no ser incluida en la redacción del proyecto de ley que llegó al Congreso.

En orden descendiente, las otras mociones fueron apoyadas así: Un órgano con funciones administrativas y jurisdiccionales 24%, Una corte electoral en la Rama Judicial 19%, No estoy de acuerdo con la reestructuración del CNE 15%, No sabe, no responde 6%.

Partidos con gran cantidad de congresistas, como el Centro Democrático, el Partido Social de Unidad Nacional tuvieron una mayor votación por la opción “Un solo órgano electoral que asuma las funciones de la Registraduría y el CNE”, para el Partido Liberal esta opción fue la segunda más votada después de “Un órgano con funciones administrativas y jurisdiccionales.

Los congresistas tuvieron que elegir cuales eran los tres delitos electorales que más cometen los candidatos a cargos de elección popular en el departamento donde se concentran sus votos.

Según la región: Nariño, Cundinamarca y Córdoba votaron mayoritariamente por la opción Compra de votos; Santander y Córdoba votaron más por la opción Intervención ilegal de funcionarios públicos en política; los congresistas de las regiones de Atlántico y Nariño votaron principalmente por la opción Alteración de resultados electorales; finalmente, los congresistas de la región de Atlántico y Nariño votaron mayoritariamente por la opción de Inscripción fraudulenta de cédulas – trashumancia.



En temas de confianza en el sistema electoral, las mayores desconfianzas por parte de los congresistas están en los registradores municipales y en la comisión escrutadora municipal.

El “Escrutinio que hacen los jurados de votación en las mesas” es la única opción donde la confianza es mayor que la desconfianza.

La pobreza, el narcotráfico y el desempleo son los temas que los encuestados consideran que se deben tratar con urgencia en el próximo gobierno para evitar un resurgimiento del conflicto.

En orden descendiente, los siguientes temas que se deben tratar son: Corrupción, Falta de presencia estatal, Falta de educación, Minería Ilegal, Tráfico de armas.

Dado que el tema económico es uno de los grandes desafíos del país, los congresistas expresaron cuales son los temas que consideran deben ser abordados por la agenda legislativa en el próximo periodo, en donde se destacan: generación y formalización del empleo con 28%, desarrollo y fortalecimiento agrícola 20% y fortalecimiento a la industria nacional 16%.

El tema en el que más cantidad de congresistas respondieron estar totalmente en desacuerdo tiene que ver con “que el Gobierno nacional venda su participación en empresas para financiar proyectos de infraestructura del país”, con un porcentaje del 70,8. Un 4% más que en el Estudio de Opinión realizado por la MOE en el 2015 a este mismo Congreso.

El tema que mayor desacuerdo general tuvo la agenda económica fue el Fracking como modelo de explotación de hidrocarburos.



La reducción de la brecha entre ricos y pobres fue uno de los temas en los que la percepción del Congreso sobre esta tarea del gobierno empeoró. Es decir, mientras en la medición de 2015 el 50% de los encuestados consideraba que el gobierno no había sido efectivo, en 2017 un 70% de los encuestados así lo considera un 59% de los encuestados respondió que no se está integrando el campo a la agenda económica, un 37% que sí y un 4% no sabe o no respondió.

A pesar de que el Acuerdo de Paz incluía propuestas relacionadas con el campo como el proyecto de innovación agropecuaria, brillaron por su ausencia las iniciativas o debates de control político que tuvieran como fin integrar el campo a la agenda económica del país.

Ante la polémica que en varias ocasiones ha generado el sueldo de los congresistas, este estudio de opinión quiso preguntar a los congresistas cómo consideran su sueldo.

Un 63% considera que es justo, un 32% considera que debería ser menor y un 5% considera que debería ser mayor.



Un 64% de los hombres y un 55,81% de las mujeres encuestadas consideran que el salario de los congresistas es justo, a diferencia del 29,03% de los hombres y el 39,53% de las mujeres que creen que el salario que devengan en la actualidad debería ser menor. Un 4,65% de las mujeres y un 4,52% de los hombres piensan que el salario debería ser mayo.

El matrimonio civil entre homosexuales

El tema que ha generado tanta polémica en el Congreso mostró un mayor acuerdo por parte de los hombres, el 51% de los encuestados; mientras que apenas un 36% de las mujeres dijeron estar de acuerdo con esta iniciativa

Adopción por parejas homosexuales

El Congreso aún se muestra mayoritariamente en desacuerdo con la medida tal y como se ve en esta gráfica en la que el 79% de las mujeres encuestadas se muestra en desacuerdo y un 74% de los hombres.

Mientras una tercera parte de los encuestados está de acuerdo con el matrimonio igualitario, hay una posición radical frente al tema de la adopción.

Despenalización del aborto en casos distintos

Se les preguntó a los congresistas que tan de acuerdo están con que se despenalice el aborto para todas las causales distintas a las ya aprobadas por la Corte Constitucional.

El 73% de las mujeres encuestadas respondió estar en desacuerdo con la medida, mientras que los hombres que respondieron están en desacuerdo son el 60%

La cadena perpetua

Hay mayor acuerdo en las mujeres congresistas en adoptar la cadena perpetua. En los hombre el tema está completamente dividido.

Hay que anotar que Hasta el 4 de diciembre de 2017 un comité promotor estuvo recogiendo firmas para realizar un referendo que busca cadena perpetua para los abusadores y asesinos de niños, pero no logró el número exigido por la Ley 134 de 1994.

Penalizacion del consumo de la dósis mínima

El 54% de las mujeres encuestadas respondieron que están de acuerdo, mientras que el porcentaje de los hombres es del 37% marcando una diferencia radical de opinión entre cada género.

El 74% de las mujeres encuestadas si consideran que tienen menos dinero para hacer política, por lo tanto, están evidenciando una dificultad que podrían tener para competir con los hombres en igualdad de condiciones. Sin embargo, un 67% de los hombres encuestados está en desacuerdo con la afirmación.

Ficha técnica

El estudio de opinión se realizó mediante el uso de una encuesta estructurada presencial entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre de 2017. No es una encuesta electoral, ni de percepción de candidatos.

En este periodo se encuestaron a 203 congresistas, lo que corresponde al 75% del total del Congreso. La distribución por género fue la siguiente: 22% mujeres y 78% hombres.

En cuanto a la participación de los partidos políticos y movimientos con asiento en el Congreso, este estudio tiene un promedio del 81% de los congresistas por cada una de las organizaciones políticas.