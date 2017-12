Tormenta Tembin deja 74 muertos, decenas de desaparecidos y más de 50.000 desplazados en Filipinas

Loterias

Loterías del 22 de diciembre en Colombia:

Santander 8661 – Serie 099

Medellín 0269 – Serie 275

Risaralda 6473 – Serie 026

DORADO

Mañana 5779 – Tarde 6986

CULONA:

2886

SUPER ASTRO SOL

9819 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

8688 – Signo Sagitario

PIJAO:

4639

PAISITA:

Día 6953 – Noche 3815

CHONTICO:

Día 5650 – Noche 7382

CAFETERITO:

Tarde 6893 – Noche 0140

SINUANO:

Día 4286 – Noche 9303

CASH THREE:

Día 575 – Noche 673

PLAY FOUR:

Día 4470 – Noche 4776

SAMAN:

6263

CARIBEÑA:

Día 1292 – Noche 9217

WIN FOUR:

3157

EVENING:

7492

MOTILÓN:

Tarde 0295 – Noche 3047

LA BOLITA

Día 6495 – Noche 5293

LA FANTÁSTICA:

Día 2187 – Noche 3579

EL COLONO:

1901