Alerta nacional por la primera temporada seca que se prolongará hasta marzo de 2018

–Finalizada la segunda temporada de lluvias, el gobierno nacional alertó al país para recibir la primera temporada seca del 2018 que se extenderá por lo menos hasta el tercer mes, esto es, marzo.

Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la nueva temporada coincide con la presencia del fenómeno La Niña el cual de acuerdo con los pronósticos será débil y de corta duración.

No obstante, el director de la Unidad Carlos Iván Márquez Pérez advirtió que aunque en medio de una temporada seca, el fenómeno ayudará a algunas partes del país a contener el impacto de la escasez de lluvias, es necesario no bajar la guardia en las regiones Caribe (Sierra Nevada de Santa Marta, Isla de Salamanca, La Guajira, Magdalena y Cesar), Andina (Bogotá-Cerros Orientales, Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Nariño y los Santanderes) y Orinoquia (El Cocuy, Sierra de La Macarena) que pueden presentar mayores afectaciones en cuanto a incendios de la cobertura vegetal, heladas y desabastecimiento de agua”.

En este sentido, el funcionario destacó que desde el SNGRD tiene activas sus capacidades para afrontar esta temporada seca, entre las que se cuentan un sistema modular MAFFS II para el control de incendios forestales masivos, dos aviones Air Tractor adaptados, seis helicópteros, 32 bambi buckets, 18 centros de respuestas a incendios forestales, 71 vehículos de intervención rápida y 91 máquinas extintoras, entre otros equipos para la respuesta a incendios. En relación con la contingencia para el desabastecimiento de agua se tiene previsto 293 motobombas, 89 carrotanques, 136 plantas potabilizadoras, 1.887 tanques de almacenamiento, 122 pozas, 240 jagüeyes, 2.111 reservorios para sector agropecuario y 45 aerodesalinizadores, etc.

Adicionalmente, se encuentran a disposición 32.890 herramientas y equipos, 864 máquinas amarillas, 200.000 personas para la atención de la temporada, un Centro Nacional Logístico, cuatro Centros Logístico Humanitarios y 160 cuerpos de bomberos fortalecidos.

A la fecha se han presentado 30 incendios forestales en 12 departamentos dejando 684 hectáreas afectadas que ha requerido el desplazamiento de 117 unidades de bomberos y 28 máquinas extintoras.

Frente a esta temporada se recomienda a la comunidad evitar el uso de pólvora y de las quemas así como fogatas; no arrojar cigarrillos, ni fósforos; avisar a las autoridades en caso de cualquier inicio de incendio, cumplir con las restricciones de acceso a zonas forestales protegidas. En cuanto a las heladas, efecto de esta temporada, proteger cultivos y animales y hacer reservas de agua y uso racional de este recurso.

Así mismo las autoridades deben prohibir quemas y el uso de pólvora que puedan causar incendios forestales, generar sanciones a pirómanos. Frente a las heladas, generar medidas de protección a cultivos y animales. Garantizar que las Empresas Prestadoras de Servicios cuenten con Planes de Contingencia; estar atentos a las alertas del IDEAM y activar los Planes de Contingencia y protocolos.

A los Sectores (Medio ambiente, Salud, Transporte, Industria, Comercio y Turismo, Agua y Saneamiento, Agricultura, Energético, Educación y Comunicaciones) se les invita a activar sus planes de monitoreo y vigilancia así como los planes de contingencia sectoriales, especialmente los relacionados con servicios públicos; y generar programas de prevención.

Finalmente, Márquez Pérez adicionó algunas recomendaciones frente a la campaña de la UNGRD “El Riesgo no se va de Vacaciones” en donde la mejor opción es la prevención, siguiendo las siguientes recomendaciones:

-En esta época, el mejor regalo es una navidad sin pólvora.

-Al desplazarse por vías acuáticas, recuerde usar chalecos salvavidas y no navegar en horas de la noche.

-Si se moviliza en moto, utilice siempre los elementos de seguridad obligatorios, no exceda límites de velocidad y circule siempre por el carril central.

-No olvide el kit completo de viaje por carretera, la revisión del vehículo, infórmese del estado de las vías (#767), use el cinturón de seguridad, evite el sobrecupo y si va a manejar, nunca consuma licor.

-Cuando use espumas de carnaval, recuerde que estos productos son envasados bajo presión y contienen materiales que al contacto con chispas o llamas se incendian y pueden ocasionar múltiples daños.

-Cuando visite ríos, piscinas o el mar, no ingrese en estado de embriaguez, nade en zonas vigiladas y siga las recomendaciones de las autoridades.

-En eventos masivos, las entidades del SNGRD estarán atentas a responder ante cualquier situación.

Frente a la segunda temporada de lluvias, Márquez Pérez manifestó que se presentaron 280 eventos entre inundaciones, vendavales, deslizamientos y crecientes súbitas durante el 15 de septiembre al 15 de diciembre, dejando una afectación de 17.649 familias, 2.644 viviendas, 14 puentes vehiculares, 17 puentes peatonales, 19 acueductos, 190 viviendas destruidas y 19 personas fallecidas; principalmente en los departamentos de Cauca, Bolívar, Antioquia, Magdalena y Chocó.

Durante dicha temporada, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD brindó una respuesta oportuna complementando las capacidades locales y regionales mediante 300 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia movilizadas por vía aérea, marítima, fluvial y terrestre; igualmente, 32.950 horas de maquinaria amarilla fueron empleadas para el tema de limpieza y remoción de escombros, se activaron 199 subsidios de arriendo, se repartieron más de 7 millones de litros de agua potable utilizando carrotanques y plantas potabilizadoras; también, se activaron obras de emergencias en Cauca, Magdalena, Bolívar, Antioquia y Arauca con las que se mitigó el impacto de las inundaciones, además se movilizaron 90.000 sacos de polipropileno y combos de materiales para reconstrucción; y se ha iniciado con la construcción de cuatro puentes peatonales, tres en Corinto, Cauca y uno en Filadelfia, Caldas, el cual es considerado el puente más largo en Colombia con 102 metros de largo.

La inversión en esta temporada en cuanto a la fase de respuesta alcanzó los 22.000 millones de pesos y adicionalmente se asignaron más de 13.000 millones para la atención y estabilización de Corinto en el Cauca.

“Es importante comparar esta 2da Temporada de Lluvias con la del año 2016. En cuanto a familias afectadas, en el 2017 se registraron 17.649 familias en comparación con las 87.459 en 2016, es decir, hubo una reducción del 69 %; en materia de viviendas afectadas, hubo 2.644 afectaciones en 2017 frente a las 13.928 en 2016, lo que significó una reducción del 81 %”, indicó Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD.

El trabajo del Gobierno Nacional ha hecho que Colombia sea menos vulnerable gracias la inversión de 5.7 billones de pesos, invertidos en 5.428 obras de mitigación y reducción del riesgo, así como la instalación de 111 puntos de sistemas de alerta temprana instalados en 12 departamentos del país, lo que ha permitido mitigar el riesgo para más de 8 millones de personas.