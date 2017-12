Iván Duque envió un mensaje de esperanza y cambio para esta Navidad y Año Nuevo

–Un mensaje de esperanza y cambio envió a los colombianos desde los llanos orientales el candidato presidencial de Centro Democrático Iván Duque. “Hoy los invito a trabajar por un país en positivo, a soñar con un país mejor, a soñar con un país distinto. Yo los necesito a ustedes para que trabajemos todos los días para transmitir nuestra propuesta con alegría, para soñar con una mejor Colombia”, precisó.

Desde el parque de la Vida Cofrem, en Villavicencio, Duque dijo que está recorriendo Colombia, hablando del reto que tenemos para transformar a Colombia. “No podemos aceptar que Colombia siga con una política social que no está obteniendo los resultados que necesitamos; no podemos seguir viendo un gobierno alejado del ciudadano, no podemos seguir viendo un gobierno que es permisivo con el crimen”, agregó Duque al explicar que los colombianos tenemos que entender que, “la paz se construye derrotando al criminal y no arrodillándose ante él”.

Le estamos proponiendo al país una agenda de legalidad, emprendimiento y equidad. La legalidad se basa en cumplir la ley, y se resume en una premisa muy sencilla: el que la hace la paga. Emprendimiento es un país eficiente, sin derroche, con buena fiscalización, que reactiva la economía y que es capaz de ahorrar para bajar impuestos y mejorar el salario de los trabajadores, explicó. La equidad es un país donde la jornada única escolar es una realidad, un país donde nunca llega un niño con hambre a un colegio público, un país donde la salud de calidad y oportuna es una realidad par todos. Un país donde los subsidios realmente llegan a los más vulnerables. “Ese país es posible”, dijo Duque desde Villavicencio.

“He venido al Meta a reiterarles mi cariño y el compromiso que tengo con esta región y con el país, y a desearles a todos una Feliz Navidad. La Navidad es un momento especial para compartir en familia, para que reflexionemos, para que demos gracias, para que nos encontremos a reflexionar sobre el país que queremos, para que nos reencontremos con los seres queridos. Esta Navidad los quiero invitar a que pensemos en esa Colombia grande. En esa Colombia de emprendimiento, de legalidad, de equidad que queremos construir. Yo los quiero invitar a que el año 2018 empecemos a construir el cambio que Colombia se merece. Feliz Navidad y un feliz 2018”.