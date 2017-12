Liberan de minas antipersona más de 205 kilómetros cuadrados de 15 veredas en Santander

Loterias

Loterías del 23 de diciembre en Colombia:

Baloto 06 – 08 – 13 – 29 – 31 – 13

Revancha 02 – 06 – 10 – 15 – 24 – 04

Boyacá 8005 – Serie 119

Cauca 5147 – Serie 077

DORADO

Mañana 0620 – Tarde 5699 – Noche 9632

CULONA:

7479

SUPER ASTRO SOL

3220 – Signo Géminis

SUPER ASTRO LUNA:

7702 – Signo Cancer

PIJAO:

7798

PAISITA:

Día 7147 – Noche 2445

CHONTICO:

Día 0437 – Noche 2386

CAFETERITO:

Tarde 9552 – Noche 5559

SINUANO:

Día 3327 – Noche 5623

CASH THREE:

Día 642 – Noche 857

PLAY FOUR:

Día 4155 – Noche 2901

SAMAN:

3616

CARIBEÑA:

Día 2992 – Noche 9647

WIN FOUR:

1924

EVENING:

2725

MOTILÓN:

Tarde 8261 – Noche 8653

LA BOLITA

Día 7796 – Noche 4459

LA FANTÁSTICA:

Día 5432 – Noche 8611

EL COLONO:

2341