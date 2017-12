Capturaron a sujeto que extorsionaba al compositor Rafael Manjárrez

Jaider Linán Castaño, de 41 años y residente en Urumita (La Guajira) fue capturado en flagrancia por el delito de Extorsión, en operativo del GAULA en la finca Villa SABY, de propiedad del reconocido compositor y notario público, Rafael Manjárrez.

El fundo donde se produjo la captura está ubicado en el Municipio de La Jagua del Pilar, departamento de La Guajira. Liñán quien se hacía pasar por integrante del ELN venía exigiendo la suma de un millón de pesos, profiriendo amenazas, en caso de que no le entregara el dinero.

De acuerdo con la denuncia, el presunto extorsionista llegó el pasado 11 de diciembre hasta la finca Villa SABY, propiedad del compositor, en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, preguntándole al trabajador que se encontraba en el lugar por el “patrón”, y este al decirle que no estaba, indicó que le dijera que necesitaba un millón de pesos y que regresaría el miércoles 13 de ese mismo mes al predio por la plata en horas de la tarde, señalando ser miembro de esa guerrilla.

El miércoles regresó, pero el trabajador le indicó que el patrón se encontraba viajando, por lo que no pudo entregarle el dinero. Volvió la mañana del viernes 15 de diciembre, y al ver que tampoco le tenían el dinero, señaló que regresaba en la tarde de ese día, y que ya debía estar la plata o de lo contrario que se atuvieran a las consecuencias, el trabajador le expresó que esa tarde no podía entregarle el dinero, y respondió que volvía el lunes 18, y que de no estar la plata se llevaría los animales, además de indicarle que no respondía por lo que sucediera de ahí en adelante.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades que dispusieron de un operativo, dándole captura a esta persona en flagrancia, cuando regresó este lunes a la finca en busca del millón de pesos que estaba exigiendo.