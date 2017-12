En estas vacaciones, el seguro de viaje será una pieza importante del equipaje

Son muchos los imprevistos que pueden presentarse a lo largo de un viaje. Estas pólizas consideran que el viajero se encuentra en situación vulnerable en caso de una emergencia, de ahí la importancia de contemplarlas a la hora de programar las vacaciones.

Bogotá D.C., Diciembre 22 de 2017.- Los colombianos incrementan cada vez más la frecuencia de sus viajes y en esta temporada, los vuelos aumentan por vacaciones. Según Migración Colombia, cerca de un millón y medio de personas entrará y saldrá del país durante esta temporada de fin de año (que inició el 8 de diciembre y se extenderá hasta el 14 de enero de 2018), 13% más que el año anterior.

El más reciente informe de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil, mostró que en el primer semestre de 2017 se movilizaron 17 millones 660 mil pasajeros, frente a los 17 millones 110 mil que se trasladaron en el primer semestre de 2016, lo que representó un incremento de 3,2%.

No obstante el creciente volumen de viajeros que registra el país, en Colombia – aunque no existen estadísticas- los expertos señalan que la penetración de este tipo de seguros es media. Muchos colombianos aún no contemplan adquirir una póliza que los ampare en caso de presentarse un percance durante su viaje.

“A la hora de programar las vacaciones es importante adquirir una póliza que ampare el viaje. El seguro de Chubb, por ejemplo, brinda diferentes coberturas de seguro y asistencias al viajero en casos como pérdida del equipaje, demora del vuelo, cancelación del viaje y gastos médicos, entre otras coberturas. La compañía dispone de amplia experiencia para resolver situaciones inesperadas, incluso en el hogar del asegurado mientras se encuentra de viaje, tales como problemas con vidriería, cerrajería y plomería”, destacó Julián Pastrán, Key Account Manager Travel Colombia de Chubb Seguros Colombia S.A.

Los seguros de viaje son pólizas que suponen que el viajero se encuentra en situación vulnerable en caso de una emergencia durante el mismo. Sus costos varían según el tipo de viaje, coberturas y otros aspectos como número de viajeros, destino, duración, anticipación con que se adquieran e incluso el costo aproximado del viaje.

Chubb es un importante proveedor de productos y servicios de seguros tanto para viajes de placer como corporativos en Colombia, Estados Unidos y más de 50 países alrededor el mundo. Posee amplia experiencia en la maximización de las ventas de este tipo de seguro a través de una variedad de canales (agencias de viaje, líneas aéreas, bancos y proveedores de viajes online).

Recomendaciones para un viaje seguro

Más allá de la satisfacción de descansar y conocer nuevos lugares, usualmente la preparación y desarrollo de un viaje supone un episodio de estrés. Ya sea antes de partir -con el diseño de itinerarios, reservas de hoteles y otras compras- o al momento de llegar a destino, particularmente si se trata de una ciudad o país desconocidos.

El desconocimiento de la cultura, usos y costumbres, además de no saber cuáles son los lugares seguros e inseguros, es motivo de aprehensión y, muchas veces, la causa de eventos que pueden arruinar el viaje, como un robo.

Diego Navarro, Head of Travel Insurance en Chubb América Latina, entrega algunas recomendaciones para evitar un eventual mal momento:

• Hacer dos sets de fotocopias de la página principal de cada pasaporte, las tarjetas de crédito y otra documentación relevante. Uno de estos juegos puede quedar en poder de amigos o familiares en su lugar de residencia, mientras que el otro puede ir a mano mientras viaja, dejando los originales en el hotel.

• También pueden ocuparse diferentes aplicaciones, disponibles para iOS y Android, que permiten guardar copias de los documentos y tarjetas de crédito, las que quedan almacenadas en la nube, haciéndolos accesibles desde cualquier dispositivo conectado a internet.

• Evitar viajar con documentación que no sea imprescindible, además de recorrer el lugar de destino con los documentos originales debidamente guardados en el hotel.

• Preferir tarjetas de crédito u otros medios de pago a cambio del efectivo. Además, es bueno llevar un registro de los gastos realizados y el número telefónico para tomar contacto con la institución financiera en caso de emergencia.

• En caso de estar en un país en que el uso de efectivo se impone sobre otro medio de pago, es recomendable contar con bolsillos secretos o repartir el dinero y otros objetos de valor en varios sitios.

• Durante el viaje, los objetos de valor deben ser llevados en el equipaje de mano. De la misma manera, disponer los medicamentos y, para evitar problemas en el control aduanero, es preciso llevarlos en sus envases originales, acompañados de una copia de las prescripciones, el nombre genérico de los remedios y una nota del médico certificando la necesidad de consumirlos.

• Disponer de tarjetas con información personal en todas las piezas de equipaje, prefiriendo aquellas que cuentan con tapas para ocultar los datos a primera vista. También existen dispositivos Bluetooth que permiten rastrear las maletas.

Estos simples pasos aportarán en reducir el riesgo de eventos indeseados, asegurando el descanso en las tan esperadas vacaciones.