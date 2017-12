The Beatles vuelve al Planetario de Bogotá

Durante el mes de enero, el Planetario de Bogotá vuelve a sorprender al público capitalino con un show láser en honor a la banda británica The Beatles, que contiene canciones como I Wanna Hold Your Hand, Help, Yesterday, entre otros grandes éxitos.

El Planetario de Bogotá recibe el 2018 lleno de sorpresas, en esta ocasión, la legendaria banda de rock The Beatles, vuelve con su show láser al máximo escenario astronómico de la ciudad, todos los días (lunes a domingo), desde el 2 de enero hasta el 13 del mismo mes a las 7:00 p.m.. Posteriormente, a partir del 18 de enero hasta finalizar mes, continúan las presentaciones láser en el domo del Planetario los jueves, viernes y sábados.

Los asistentes podrán disfrutar de un show audiovisual único, en el que se recrean de forma personalizada algunas de las mejores canciones de la agrupación británica conformada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Entrada con boletería hasta completar aforo.

Tarifa: Adultos $ 9. 500, estudiantes $ 8.500, adulto mayor $4.750.

Canciones:

Magical Mystery Tour / I Wanna Hold Your Hand

Twist and Shout / A Hard Day’s Night

Nowhere Man / Help!

Yesterday / Octopus’s Garden

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band / A Day In The Life