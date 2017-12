Así se vivió el Gran Reto Nissan March en Bogotá

Loterias

Loterías del 26 de diciembre en Colombia:

Cundinamarca 0928 – Serie 059

Tolima 4966 – Serie 107

Cruz Roja 7933 – Serie 038

Huila 8947 – Seerie 126

DORADO

Mañana 3162 – Tarde 9085

CULONA:

8040

SUPER ASTRO SOL

0490 – Signo Cancer

SUPER ASTRO LUNA:

5845 – Signo Leo

PIJAO:

0344

PAISITA:

Día 1362 – Noche 2905

CHONTICO:

Día 2772 – Noche 2186

CAFETERITO:

Tarde 1690 – Noche 1494

SINUANO:

Día 2769 – Noche 8891

CASH THREE:

Día 404 – Noche 956

PLAY FOUR:

Día 6777 – Noche 2665

SAMAN:

4306

CARIBEÑA:

Día 7909 – Noche 1812

WIN FOUR:

8097

EVENING:

6300

MOTILÓN:

Tarde 4019 – Noche 0202

LA BOLITA

Día 7202 – Noche 6469

LA FANTÁSTICA:

Día 0635 – Noche 4977

EL COLONO:

1028