“Este es un año que va a pasar a la historia como el más seguro en cuatro décadas”: Mindefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, realizó el balance en materia de seguridad para este 2017, en una rueda de prensa llevada a cabo en la mañana de este martes en la Dirección General de la Policía Nacional.

Acompañado de altos mandos militares y de Policía; y del Alcalde Mayor de Bogotá, el Ministro reveló que este año “terminamos un año muy tranquilo en materia de muertes violentas: Estamos en niveles de rebajas de alrededor de 320 homicidios con respecto al año pasado y con una tasa por 100 mil habitantes que estará por debajo de 24”.

El Ministro Villegas informó que van 310 municipios en los que no se registraron homicidios: “Están especialmente en los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Bolívar; Nariño y Norte de Santander, a pesar de tener una situación compleja de seguridad, tienen entre los dos, 24 municipios sin homicidios para este año y están dentro del top 10”.

“Este año Bogotá tiene el menor nivel de homicidios desde 1.985, es decir, hace 32 años. Ha disminuido un 12 por ciento con respecto al 2.016 y noviembre es el mes con menos homicidios en los últimos dos años. Las cifras de Bogotá son muy esperanzadoras”, aseveró Villegas.

Boyacá tiene este año la tasa más baja de homicidios, con 6 por 100 mil habitantes y las ciudades donde mayor descenso en el homicidio hubo en el país son: Villavicencio, Montería, Barranquilla, Cali y Bogotá.

Al respecto de indicadores como lesiones personales, el Ministro dijo que “tenemos una disminución del 5 por ciento, que es básicamente debido a las posibilidades de intervención que abrió el nuevo Código de Policía”.

Las ciudades con mayor reducción en lesiones personales fueron Villavicencio, Cartagena, Soacha, Medellín y Pasto.

En cuanto al ‘Plan Navidad’, el jefe de la cartera de Defensa manifestó que entre el primero de diciembre y la noche del 24 al 25, hubo un descenso de 48 casos de homicidio, es decir, del 6 por ciento, además “se incautaron casi mil armas de fuego y los departamentos que más descenso presentaron fueron Arauca, Tunja, Vichada y Risaralda”.

“El dispositivo de la Policía Nacional y de las FF.MM. para el ‘Plan Navidad’ se cumplió debidamente. Tanto en homicidios como en accidentes de tránsito podemos reportar una mejora muy importante, ojalá esto aliente a los colombianos que no se han decidido a salir, está todo previsto para que tengan un buen descanso y vayan a sititos donde antes era inimaginable poder ir con la familia y disfrutar de estas fiestas de finales de año”.

De otra parte, ante el comunicado del Eln, donde aseguran que se han realizado operaciones ofensivas que violarían el acuerdo bilateral, el Ministro de Defensa sostuvo que el Gobierno a través de sus Fuerzas Armadas ha cumplido de buena fe y plenamente lo que se acordó en Quito: “Afortunadamente hay un mecanismo de verificación y seguimiento que puede dar testimonio de ese cumplimiento por parte de la Fuerza Pública”.

“Efectivamente es un cese bastante frágil, precisamente por su imperfección. Por eso yo he dicho, desde hace unas semanas, que para que haya un nuevo cese al fuego, me parece que hay que corregir ciertos errores. Primero, la capacidad del mecanismo mismo de verificación y acompañamiento, y segundo, el número de acciones prohibidas contra la población civil, que si bien así no estén prohibidas serán perseguidas por la Fuerza Pública, porque son delitos, pero si están dentro del cese al fuego, dan una mayor confianza de hacia el futuro”.

“Si hay una prórroga con esas mejorías, estamos listos en le Fuerza Pública a mantener nuestra buena fe para respetar lo acordado como se ha hecho en el pasado”, ratificó el Ministro.

Finalmente, al respecto del asesinato del personero de Puerto Rico (Caquetá), el pasado 24 de diciembre, dijo que: “Las autoridades llegaron rápidamente al sitio. La línea de investigación apunta a que está referida a presuntas investigaciones y denuncias que estaba haciendo el personero sobre actos de corrupción en la administración y en el consejo municipal”.