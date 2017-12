ICBF acogió a niño que había desaparecido en Garzon, Huila

Loterias

Loterías del 26 de diciembre en Colombia:

Baloto 02 – 13 – 14 – 26 – 42 – 08

Revancha 07 – 21 – 32 – 33 – 34 – 09

Manizales 6737 – Serie 129

Valle 0252 – Serie 188

Meta 5590 – Serie 105

DORADO

Mañana 6100 – Tarde 5543

CULONA:

4751

SUPER ASTRO SOL

4221 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

5814 – Signo Sagitario

PIJAO:

3830

PAISITA:

Día 9326 – Noche 3107

CHONTICO:

Día 3296 – Noche 1167

CAFETERITO:

Tarde 5401 – Noche 6346

SINUANO:

Día 0021 – Noche 8939

CASH THREE:

Día 627 – Noche 944

PLAY FOUR:

Día 4964 – Noche 8871

SAMAN:

0675

CARIBEÑA:

Día 7405 – Noche 2268

WIN FOUR:

0002

EVENING:

2295

MOTILÓN:

Tarde 0724 – Noche 4250

LA BOLITA

Día 6785 – Noche 7055

LA FANTÁSTICA:

Día 0243 – Noche 5444

EL COLONO:

5691