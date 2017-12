Si va a salir de Colombia, revise su pasaporte

Foto: Cancillería

En caso que esté planeando un viaje fuera del país, la cancillería le recomienda revisar su pasaporte para evitar inconvenientes que puedan obligarlo a reprogramar su viaje. Hay colombianos que han tenido que cambiar sus tiquetes por no fijarse si su documento de viaje es el válido o si está vigente.

¿Cómo revisar si el pasaporte es válido? Abra el pasaporte y asegúrese de que sus datos personales estén impresos en una lámina de policarbonato donde la fotografía está impresa a blanco y negro. Revise si en la parte inferior de sus datos hay una zona biométrica de lectura mecánica; si cumple con esas características usted tiene un pasaporte válido. En cuanto a la vigencia, revise la fecha de vencimiento de la libreta. El portador de un pasaporte de lectura mecánica podrá salir del país, si este NO está vencido, averiado o anulado.

Mucho ojo: si sus datos personales están impresos en una hoja de papel de color rosado y la libreta tiene una fotografía a color pegada, usted tiene el pasaporte que dejó de ser válido por indicación de la Organización Civil de Aviación Internacional. Si al revisar su pasaporte se da cuenta que tiene el de la fotografía a color pegada (llamado anteriormente pasaporte convencional) debe tramitar lo antes posible un nuevo pasaporte, y podrá hacerlo en las oficinas de pasaportes de Bogotá, en las gobernaciones o en los consulados de Colombia en el mundo. Para información de lugares de expedición y requisitos para el trámite puede visitar la página web de la Cancillería: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes

Otro punto clave que debe tener en cuenta si piensa viajar al exterior en estos días y va a tramitar su pasaporte es el tiempo de entrega. Una vez realizado el pago el tiempo varía dependiendo del sitio donde haya realizado el trámite.

En Bogotá: 24 horas.

En las gobernaciones: 48 horas.

En los consulados de Colombia en el exterior 8 días hábiles.

En este orden y a manera de ejemplo, si tramita su pasaporte el viernes 29 de diciembre en Bogotá solo podrá reclamarlo hasta el martes 2 de enero.

Las oficinas en Bogotá contarán con el horario habitual de trámite y entrega de pasaportes. Sin embargo, si va a tramitar su pasaporte en gobernaciones o consulados verifique los horarios de atención ya que, por motivo de las fiestas decembrinas y los festivos en cada país, la atención al público puede variar en cada lugar.

Es importante también revisar los medios de pago que quedarán habilitados para el 29 de diciembre; recuerde que los bancos toman medidas especiales teniendo en cuenta que se trata del último día hábil del año.

Información de interés a la hora de hacer el trámite del pasaporte

Una vez realizado el trámite tenga en cuenta que:

El Ministerio de Relaciones Exteriores se reserva el derecho de aceptar o tramitar solicitudes con documentos en mal estado, ilegibles o con enmendaduras o cuando haya inconsistencias en la información.

Al recibir el pasaporte debe comprobar que los datos biográficos impresos estén correctos. En caso de presentarse algún error o incongruencia en la hoja de datos del pasaporte, el titular contará con un plazo máximo de (1) un mes a partir de la fecha de entrega del documento para solicitar la reposición del pasaporte.

El titular del pasaporte tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para reclamar el pasaporte una vez haya sido expedido; en caso de no reclamarse en este lapso, el pasaporte será anulado y el solicitante deberá tramitar y pagar un nuevo pasaporte.

Para reclamar el pasaporte tenga en cuenta:

El pasaporte tramitado solo se entregará al titular en la oficina expedidora, no será entregado a un tercero ni tampoco se podrá entregar en oficinas diferentes de donde fue inicialmente tramitado.

Para el caso de los menores de edad, para la respectiva reclamación del pasaporte se entregará única y exclusivamente a quien acompañó al menor a efectuar el trámite de su solicitud (uno de los padres, representante legal o apoderado).

El titular deberá presentarse con su documento de identificación colombiano original y el comprobante de pago para reclamar su pasaporte.

Cuidados del pasaporte electrónico:

Evite colocar grapas o ganchos en la carátula posterior del pasaporte, ya que esto puede dañar el chip o la antena de los pasaportes electrónicos que se vienen expidiendo desde el 2015.

Se recomienda no portar el pasaporte en el bolsillo del pantalón para evitar que se doble y se pueda romper la antena del chip.

Se recomienda mantener el pasaporte alejado de la humedad.

Evite situaciones de temperaturas extremas. No colocar el pasaporte cerca o dentro del microondas o de la nevera.

Se recomienda no hacer dobleces extremos que puedan afectar el chip o el armado del pasaporte.

Evite usar el pasaporte como apoyo para escritura, esto afectaría la integridad de la carátula.

No realizar limpiezas utilizando solventes o productos químicos similares que puedan afectar la carátula, la página de datos y de igual forma las páginas interiores.

El pasaporte se puede guardar cerca de un celular, no altera ni perturba los datos grabados. No hay riesgo con ondas electromagnéticas y/o frecuencias de otros dispositivos.