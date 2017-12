Estos son los artistas invitados al Jamming Festival 2018

El Jamming Festival 2018 ya tiene cartel oficial para el 2018. Este evento ofrece el enlace ideal para vivir una experiencia única e inolvidable, que sumerge a todos sus asistentes en una vibrante aventura.

El consolidado line-up, anuncia la presencia histórica de los hermanos, Damian Marley Y Stephen Marley. Dos verdaderos pesos pesados de la música jamaiquina, reunidos por primera vez en Colombia; aclarando que cada artista actuará por separado. ¡Por fin!, se hará realidad el sueño anhelado por muchos fanáticos, quienes podrán sentir las vibraciones positivas del “reggae music”, marcada con el sello de la dinastía familiar y el legítimo legado de BOB MARLEY.

Sumado a este gran suceso, nos complace anunciar el esperado debut, en nuestro festival, de la legendaria banda argentina “Los Fabulosos Cadillacs”, el mejor grupo de rock alternativo en la historia del Pop Hispánico. Joyas del folclor latino como “Matador”, “Manuel Santillán, El León”, “Mal Bicho”, “Vasos Vacios”, “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, “Calaveras y Diablitos” y “Siguiendo la Luna”, entre otros; han convertido a LFC, en una institución musical respetable, caracterizada por una ideología militante y expresiva, que han influenciado por más de tres décadas a las nuevas generaciones de músicos emergentes asociados con el Ska, Punk y el Rock.

Otro gran atractivo del #JammingFestival2018, lo constituye la explosiva presentación del cantautor y activista social, “RESIDENTE”; un perspicaz músico puertorriqueño, transcendental para la escena alternativa del continente. Garante de una retórica versátil e irreverente; amparada en un discurso franco e inclinado hacia la protesta política; Residente, también reúne entre sus credenciales, ser fundador y ex-vocalista de la popular banda Calle 13. En Marzo de 2017 debutó como solista con su disco “Residente”, definido como la búsqueda personal de su ADN y sus raíces.

Orishas es la banda que mejor representa el fenómeno del Hip Hop cubano ante el mundo. Desde 1.999, esta agrupación, liderada por Roldán González, Yotuel “Guerrero” Romero e Hiram “Ruzzo” Riverí, porta con orgullo las banderas del “Rap con sabor latino” apoyados en su potente fusión de ritmos y sones tradicionales de la isla, como la rumba, son y guaguancó. Dignos ganadores de 2 premios Grammy latinos, el grupo nace en Cuba pero se forja en Paris, Francia, donde actualmente residen. Su “riqueza musical” queda evidenciada con clásicos como “A Lo Cubano”, “Mística”, “Hay Un Son”, “El Kilo”, “Pal Norte” y “Nací Orishas”, entre otros.

Simultáneamente sonaran por primera vez, las notas y rimas comprometidas del abanderado MC español KASE.O, considerado el rapero más influyente del país ibérico y uno de los mejores de habla hispana. Miembro actual del célebre grupo aragonés “Violadores del Verso”; sus elevadas ventas, le han otorgado estatus de Disco de Oro y una nominación a los premios Grammy Latinos 2017 por su disco “El Círculo”.

De igual forma, desde España, llegará la aclamada banda de reggae y dancehall Greeen Valley, una de las agrupaciones más consentidas y triunfantes en Colombia. El “Valle Verde” lo conforman seis carismáticos jóvenes catalanes y alaveses que juntaron sus formidables talentos para compartir mensajes conscientes y espirituales, cautivando a miles de seguidores con canciones como “Si No Te Tengo”, “Los Sueños”, “No Me Voy A Rendir”, “El Rio De La Vida” y “Love Love”, entre otras.

El bastión suramericano estará bien resguardado con el popular cantautor argentino BAHIANO, una indiscutible leyenda del reggae latino y ex vocalista líder de la emblemática banda “Los Pericos”, con la cual grabo clásicos eternos y que podremos escuchar por primera vez en el Jamming festival como: “Me late”, “Párate y Mira”, “Caliente”, “Waitin”, “Mucha Experiencia”, “Mi resistencia”, “Runaway”, “Pupilas Lejanas”, entre otros. 17 años de permanencia con la agrupación arrojaron 12 discos y múltiples giras mundiales, incluyendo dos shows en Jamaica, en el prestigioso festival Reggae Sunsplash (1.993, 1.994) Bahiano, quien ya cumple 30 años de trayectoria artística, lanza y promociona su quinto álbum titulado “Celebremos”.

Asimismo, hemos incorporado al mítico cantante FIDEL NADAL, un icono innegable del rock mestizo latinoamericano y frontman original de bandas proverbiales como “Todos Tus Muertos” y “Lumumba”. Fidel, un descendiente de esclavos angoleños, es sin dudas, el máximo embajador del reggae rasta argentino.

Entre sus producciones más sonadas aparecen títulos como “Te Robaste Mi Corazón”, “Necesito Tu Amor”, “International Love”, “Emocionado” y “Tek A Ship”, este último grabado en Jamaica.

Nuestra sagrada tarima también acogerá las presentaciones en vivo, de artistas de actualidad, como la sensacional cantante jamaiquina SPICE, la nueva soberana del DANCEHALL y la moda. Esta proclamada reina del entablado, famosa por hits como “Fight Over Man”, “A So Me Like It” y “Ramping Shop”, debutará en nuestra Ciudad One Love, con un vibrante show, lleno de liricas letales, bailes sensuales y muchos movimientos exuberantes.

Desde Chile llegará el sonido exclusivo de MOVIMIENTO ORIGINAL, uno de los proyectos musicales más representativos e insignes del sur del continente, en cuanto al reggae fusionado con hip hop. Este potente colectivo lírico, conformado por auténticos soldados del guetto, cumple su primera década de labores, como fieles portadores de mensajes positivos de vida y realidades cotidianas, sin dejar de proponer sus ideas progresistas al ritmo de la movida de reggae-Hip Hop.

Este es el cartel oficial del Jamming Festival 2018