Secretaría de Salud presentó balance del plan ‘Con Salud hay Navidad’

La Secretaría Distrital de Salud presentó el balance del plan ‘Con Salud hay Navidad’, proyecto con el que se busca prevenir incidentes que puedan afectar el desarrollo de las festividades decembrinas.

En ese sentido, los operativos de inspección, vigilancia y control realizados por inspectores sanitarios en las 20 localidades de la ciudad han arrojado los siguientes resultados:

Consumo de alimentos

Desde el pasado 15 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2017, la SDS ha realizado 80 operativos de inspección, vigilancia y control sanitario a 3.615 establecimientos. En ellos se han inspeccionado 85.500 Kg de alimentos, decomisando 1.919 Kg, de los cuales:

– 612 Kg (32%) correspondieron a derivados cárnicos (jamón, pernil, mortadela)

– 473 Kg (25%) a alimentos listos para el consumo (lechona, empanadas, arepas rellenas con carne).

– 414 Kg (22%) a carne.

– 200 Kg (10%) a galletas y dulces.

– 78 Kg (4%) a productos de panadería.

– 71 Kg (4%) a derivados lácteos (quesos, mantequilla, crema de leche)

Las principales causas de los decomisos fueron: producto alterado (inadecuado almacenamiento, fecha de vencimiento caducada) con un 70% e incumplimiento de rotulado con un 30%.

Por ello, previo a la celebración de fin de año, la SDS recomienda a la ciudadanía:

Compre y consuma alimentos en establecimientos confiables.

No compre alimentos muy por debajo del precio regular.

Compre alimentos en buen estado (color, olor y/o textura característicos); el empaque debe tener rótulo y fecha de vencimiento vigente.

Lave la parte superior de las latas antes de abrirlas. Las que están abolladas no son seguras, y por lo tanto, no deben consumirse.

Conserve refrigerados alimentos como carnes, lácteos y sus derivados.

Prepare sólo la cantidad adecuada de alimentos que van a ser consumidos.

No descongele a temperatura ambiente ni con mucha anticipación los alimentos que vaya a cocinar; descongélelos siempre en la nevera.

No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado.

Mantenga los alimentos refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente aquellos a base de cremas o mayonesas.

Evite dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de una hora y sin cubrir, sobre todo en días de mucho calor.

Mantenga los equipos de frío con higiene y en perfecto estado de funcionamiento.

Consumo de licores

Desde el pasado 15 de noviembre hasta al 21 de diciembre de 2017, la SDS ha realizado 60 operativos de inspección, vigilancia y control sanitario a 872 establecimientos. En ellos se han inspeccionado 54.893 litros de bebidas alcohólicas, de los cuales 227 L han sido decomisados así:

125 litros (55%) correspondieron a cerveza.

50 litros (22%) correspondieron a licor crema.

43 litros (19%) a aguardiente.

4 litros (2%) a whisky.

3 litros (1%) a vinos.

2 litros (1%) a vodka.

Las principales causas de los decomisos fueron:

Bebidas alcohólicas alteradas 71% (modificación o degradación parcial o total de los constituyentes que le son propios).

Bebidas alcohólicas fraudulentas 29% (incumplimiento rotulado, sin registro sanitario, importado sin el cumplimiento de requisitos sanitarios, con nombre distinto al aprobado por la autoridad sanitaria, con declaraciones que puedan inducir a engaño, fecha de vencimiento expirada).

En este marco, la Secretaría de Salud entrega a la ciudadanía las siguientes recomendaciones:

Compre el licor en sitios confiables.

Desconfíe si el licor que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado.

Evite comprar licor en puestos ambulantes, parques, casetas y establecimientos no autorizados.

Verifique que el empaque tenga el sello, la estampilla y la tapa en buen estado.

Revise la etiqueta: si se destiñe, se borra o se despega, rechace el licor.

Mire el contenido de la botella a contraluz: si el color no es uniforme o si trae partículas extrañas en suspensión o sedimentos, no lo consuma.

Revise que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan residuos de pegamento.

En sitios públicos, siempre exija que el licor se destape en presencia del consumidor.

Destruya en un lugar seguro el envase, la etiqueta y la tapa de la botella una vez desocupada, para evitar que sea reutilizada.

Inspección a juguetes

Desde el pasado 15 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2017, la SDS ha realizado 203 operativos de inspección, vigilancia y control sanitario a 1.048 establecimientos que comercializan juguetes, entre ellos dos ferias en carpas.

En estos operativos se han verificado 101.971 unidades de juguetes, de los cuales

62.187 unidades (61%) fueron inspeccionados en almacenes de venta de juguetes.

18.582 unidades (18%) fueron inspeccionados en cacharrerías y/o misceláneas.

15.582 unidades (15%) almacenes en general.

3.455 unidades (3%) en almacenes por departamentos.

2.165 unidades (3%) en otros tipos de establecimientos.

Durante este periodo, debido a la ausencia del etiquetado se realizó el decomiso y destrucción de tres (3) unidades de juguetes en un almacén por departamentos en la localidad de Usme y en la localidad de Teusaquillo se aplicó una medida sanitaria de congelación o suspensión temporal de la venta de juguetes en un almacén de venta de estos artículos.