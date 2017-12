Incendio en edificio de apartamentos en Nueva York causa 12 muertos

–¨Por lo menos doce personas, entre ellas un bebé, murieron en un incendio que se declaró la noche del jueves en el norte de Nueva York, informaron las autoridades locales.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, confirmó que cuatro personas se encuentran en estado crítico y varias tiene heridas graves.

“Es el peor incendio que hemos visto en la ciudad y será uno de los que más pérdidas cause en muchos años”, dijo de Blasio en el lugar del incendio.

At least 12 people have died, 4 are critically injured after massive apartment fire in the Bronx, NYC officials say. "This tragedy is without question historic in its magnitude." https://t.co/tePO1csBzK pic.twitter.com/f5BeE2c72z

— ABC News (@ABC) 29 de diciembre de 2017