La cerveza y la crema de whisky son los licores que más se adulteran en Bogotá

Loterias

Loterías del 28 de diciembre en Colombia:

Bogotá 8646 – Serie 111

Quindio 5263- Serie 084

DORADO

Mañana 8258 – Tarde 1245

CULONA:

3685

SUPER ASTRO SOL

3274 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

3494 – Signo Geminis

PIJAO:

0203

PAISITA:

Día 9747 – Noche 8658

CHONTICO:

Día 9112 – Noche 8712

CAFETERITO:

Tarde 4255 – Noche 7366

SINUANO:

Día 4364 – Noche 6160

CASH THREE:

Día 679 – Noche 978

PLAY FOUR:

Día 6483 – Noche 2801

SAMAN:

4212

CARIBEÑA:

Día 7355 – Noche 7306

WIN FOUR:

9618

EVENING:

4847

MOTILÓN:

Tarde 2309 – Noche 6214

LA BOLITA

Día 2363 – Noche 8529

LA FANTÁSTICA:

Día 3705 – Noche 9315

EL COLONO:

4425